Las películas de Hollywood más esperadas en el otoño

Las diferencias estacionales del calendario cinematográfico se han erosionado un poco con el tiempo. Ninguno de los dos últimos grandes éxitos de los premios Óscar -“Oppenheimer” y “Everything Everywhere All at Once”- se estrenó en otoño, la plataforma de lanzamiento tradicional de los aspirantes a los Premios de la Academia.

De todos modos, el otoño suele estar tan repleto como el verano de secuelas, thrillers de terror y posibles éxitos de taquilla. Aun así, algunas de las viejas reglas siguen aplicándose. Un gran porcentaje de las mejores películas de 2024 se estrenarán en los próximos meses.

Así que, con eso en mente, aquí están algunas de las películas más esperadas de este otoño, desde grandes a pequeñas y todo lo demás.

“My Old Ass”

Estreno: 13 de septiembre (en cines)

Un viaje psicodélico hace que un encuentro inusual sea lo último de la directora Megan Park (“The Fallout”). Después de beber un té con hongos, Elliott (Maisy Stella), de 18 años, se encuentra acompañada por su yo del futuro, interpretado por Aubrey Plaza, en un viaje de campamento en los lagos de Muskoka, en las afueras de Toronto.

“Will & Harper”

Estreno: 13 de septiembre (en cines); 27 de septiembre (en Netflix)

Cuando la exescritora de “Saturday Night Live” Harper Steele se declaró trans, envió un correo electrónico a sus amigos y familiares. Un viejo amigo y colega de “SNL”, Will Ferrell, respondió con la sugerencia de viajar juntos por el país. El resultado es este documental tierno y contemplativo, del director de “Barb and Star Go to Del Mar”, Josh Greenbaum, sobre su viaje por carretera de 16 días.

“Speak No Evil”

Estreno: 13 de septiembre (en cines)

La película de terror danesa de 2022 de Christian Tafdrup fue lo suficientemente potente como para dar lugar a esta nueva versión de Blumhouse solo dos años después. James McAvoy, Mackenzie Davis y Aisling Franciosi protagonizan un thriller sobre todo lo que puede salir mal en unas idílicas vacaciones en el campo.

“A Different Man”

Estreno: 20 de septiembre (en cines)

Sebastian Stan interpreta a Edward, un actor con neurofibromatosis que, tras una cirugía experimental, se cura de su desfiguración facial. Pero los cambios para Edward, que vive al lado de una dramaturga amiga (Renate Reinsve de “The Worst Person in the World”), resultan ser una bendición a medias. Con una convincente actuación como coprotagonista del actor Adam Pearson, que tiene neurofibromatosis.

“His Three Daughters”

Estreno: 20 de septiembre (en Netflix)

La última película del guionista y director Azazel Jacobs está protagonizada por Carrie Coon, Natasha Lyonne y Elizabeth Olsen como hermanas que se reúnen en el apartamento de Nueva York de su padre moribundo. Un punto culminante de la temporada, “His Three Daughters” es una de las historias más memorables de hermandad y de una muerte en la familia en la memoria reciente.

“The Substance”

Estreno: 20 de septiembre (en cines)

Un éxito del Festival de Cine de Cannes, la parábola de terror corporal de Coralie Fargeat está protagonizada por Demi Moore como una estrella de televisión que es considerada demasiado vieja por los productores masculinos. Sin embargo, un misterioso servicio le ofrece la posibilidad de transformarse en una gemela más joven (Margaret Qualley), siempre y cuando no permanezca así durante demasiado tiempo. “The Substance” parece que pasará a la historia como una sátira clásica del edadismo y la obsesión juvenil de Hollywood.

“Wolfs”

Estreno: 20 de septiembre (en cines); 27 de septiembre (en Apple TV+)

Brad Pitt y George Clooney interpretan a solucionadores de problemas rivales que descubren que los han contratado para el mismo trabajo en la travesura cómica de Jon Watts. Es de suponer que no había actores más encantadores disponibles, por lo que Watts tuvo que conformarse con Clooney y Pitt.

“Super/Man: The Christopher Reeve Story”

Estreno: 21 de septiembre (en cines)

El documental de Ian Bonhôte y Peter Ettedgui busca capturar el arco completo de la vida de Christopher Reeve, desde el estrellato masivo que siguió a “Superman” de 1978 hasta su resiliencia después de un accidente que lo dejó paralizado del cuello para abajo en 1995.

“The Wild Robot”

Estreno: 27 de septiembre (en cines)

Este lanzamiento de DreamWorks Animation, adaptado de la popular serie de libros de Peter Brown, sigue a un robot (con la voz de Lupita Nyong’o) que se estrella en un bosque salvaje donde, en busca de una tarea, cría a un ganso enano (Kit Connor) hasta que puede volar.

“Megalopolis”

Estreno: 27 de septiembre (en cines)

La primera película de Francis Ford Coppola en 13 años está protagonizada por Adam Driver como César, un visionario que sueña con una Nueva York utópica. Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne y Shia LeBeouf coprotagonizan esta epopeya tremendamente ambiciosa que ya ha generado un amplio espectro de reacciones.

“Joker: Folie à Deux”

Estreno: 4 de octubre (en cines)

Cinco años después de su éxito de taquilla de DC Comics nominado al Óscar, el director Todd Phillips y Joaquin Phoenix están de vuelta para más diversión antihéroe. Esta vez, se trata de un musical, y Lady Gaga interpreta a Harley Quinn.

“The Outrun”

Estreno: 4 de octubre (en cines)

Saoirse Ronan protagoniza la adaptación de Nora Fingscheidt de las memorias de la adicción de Amy Liptrot. Ronan interpreta a una joven que acaba de salir de rehabilitación y regresa a su hogar en las Islas Orcadas en Escocia.

“The Apprentice”

Estreno: 11 de octubre (en cines)

Apenas unas semanas antes de las elecciones estadounidenses, Ali Abbasi estrena el retrato de un joven Donald Trump (Sebastian Stan) bajo la tutela de Roy Cohn (Jeremy Strong). La película, que la campaña de reelección de Trump ha calificado de “pura difamación maliciosa”, está hecha con algo de la estética de los años 80 en su ambientación.

“Piece by Piece”

Estreno: 11 de octubre (en cines)

¿Qué es más genial que un documental sobre ti? ¿Qué tal un documental hecho con Lego? En esta película, dirigida por Morgan Neville (“Won’t You Be My Neighbor?”), Pharrell Williams cuenta la historia de su vida ladrillo a ladrillo.

“Saturday Night’

Estreno: 11 de octubre (en cines)

Si bien todas las miradas estarán puestas en “Saturday Night Live” en la pantalla chica este otoño, el programa de comedia de sketches también tendrá una historia de origen en los cines. El director Jason Reitman (“Juno”, “Up in the Air”) dirige esta dramatización de mediados de los 70 sobre la caótica infancia de la institución de la NBC, con Gabriel LaBelle como el creador Lorne Michaels.

“We Live in Time”

Estreno: 11 de octubre (en cines)

Florence Pugh y Andrew Garfield protagonizan este drama a escala humana, dirigido por John Crowley (“Brooklyn”, “The Goldfinch”) sobre una relación trazada no siempre cronológicamente, a través del romance, la enfermedad y la paternidad. Se recomienda llevar pañuelos.

“Anora’

Estreno: 18 de octubre (en cines)

Sean Baker (“The Florida Project” y “Red Rocket”) ha sido durante mucho tiempo uno de los directores independientes estadounidenses más vitales. Pero va un paso más allá con “Anora”, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de este año. Está protagonizada por Mikey Madison como una trabajadora sexual de Brooklyn cuyo matrimonio en Las Vegas con el hijo de un oligarca ruso provoca un esfuerzo absurdo por parte de los secuaces de su familia para anularlo.

“Nickel Boys’

Estreno: 25 de octubre (en cines)

El debut como director de largometrajes de RaMell Ross, seleccionado como la película de la noche de apertura del Festival de Cine de Nueva York, adapta la novela ganadora del Premio Pulitzer de Colson Whitehead en 2019 sobre dos adolescentes negros (Ethan Harisse y Brandon Wilson) que se convierten en pupilos de una escuela de reforma juvenil en la Florida de los años 60. Ross dirigió anteriormente el documental nominado al Oscar “Hale County This Morning, This Evening”.

“Venom: The Last Dance”

Estreno: 25 de octubre (en cines)

Tom Hardy regresa como el superhombre de doble personalidad más volátil: Eddie Brock y su simbionte Venom, posiblemente el dúo más cautivador en las películas de cómics. En esta, la tercera de la serie después de “Venom” de 2018 y “Venom: Let There Be Carnage” de 2021, ambos están prófugos.

‘Dahomey”

Estreno: 25 de octubre (en cines)

La guionista y directora Mati Diop (“Atlantics”) crea testimonios de unas pocas docenas de obras de arte africanas tomadas del reino de Dahomey, en África occidental, durante el gobierno colonial de Francia en esta película ganadora del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín. Diop dramatiza las historias de las obras de arte a través de lo que ella llama un “documental mágico”.

“Memoir of a Snail”

Estreno: 25 de octubre (en cines)

El drama en stop-motion de Adam Elliot, que se ha estado preparando durante unos 10 años, sigue la vida de Grace Puddle (con la voz de Sarah Snook), que comienza a coleccionar caracoles tras la muerte de su madre. Tras la muerte de su padre, ella y su hermano gemelo (Kodi Smit-McPhee) se separan.

“Blitz”

Estreno: 1 de noviembre (de cines)

El director Steve McQueen (“12 Years a Slave”) vuelve a la Segunda Guerra Mundial para este drama ambientado en un Londres asediado por las bombas nazis. Saoirse Ronan interpreta a una madre soltera que intenta proteger a su hijo pequeño (Elliott Heffernan).

“Conclave”

Estreno: 1 de noviembre (en cines)

Se necesita un nuevo Papa. Entra Ralph Fiennes. Dirigida por Edward Berger (”All Quiet on the Western Front”), en esta película Fiennes interpreta al cardenal Lawrence, una de las figuras del Vaticano que se reúnen en un cónclave para elegir a un nuevo pontífice. Cuando Lawrence descubre un secreto que otros preferirían mantener oculto, el cónclave está a punto de desaparecer.

“Emilia Pérez”

Estreno: 1 de noviembre (en cines); 13 de noviembre (en Netflix)

No todos los días vemos un musical sobre un capo de la droga mexicano que se transforma en mujer. Aún más sorprendente es que el director francés Jacques Audiard lo consiga. Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez protagonizan una de las películas más audaces del año.

“Here”

Estreno: 1 de noviembre (en cines)

Robert Zemeckis y Tom Hanks tienen una larga y fructífera historia juntos que se remonta a “Forrest Gump” y “Náufrago”. “Pinocho” de 2022 no fue tan buena, así que esperemos que la pareja vuelva a la senda del éxito en “Here”. En apariencia filmada en una sola toma, la última película de Zemeckis narra la historia de un solo lugar a lo largo de la historia. Después de que se construye una casa en ella, Hanks y Robin Wright se mudan allí y crían una familia.

“A Real Pain”

Estreno: 1 de noviembre (en cines)

Jesse Eisenberg escribió, dirigió y protagoniza esta comedia dramática sobre dos primos (el otro es interpretado por Kieran Culkin) que viajan a Polonia para honrar a su abuela. Los dos son casi opuestos interpretados según su tipo: Eisenberg es un neurótico sensible, Culkin un holgazán carismático. Juntos, crean una película de dos personajes divertida y conmovedora.

“Bird”

Estreno: 8 de noviembre (en cines)

La cineasta británica Andrea Arnold ha incursionado en la televisión y el documental en los últimos años, lo que hace que “Bird” sea su primera película desde “American Honey” de 2016. Aquí, regresa a un entorno inglés de clase trabajadora para una historia cruda con toques de fábula. Una niña de 12 años (Nykia Adams) que vive con su padre (Barry Keoghan) recibe la visita de un extraño peculiar (Franz Rogowski).

“Heretic”

Estreno: 15 de noviembre (en cines)

La distancia que Hugh Grant ha recorrido desde que era protagonista de una comedia romántica parece alcanzar un nuevo pico en este thriller de terror de A24 de los coguionistas de “A Quiet Place” Scott Beck y y Bryan Woods. Sophie Thatcher y Chloe East interpretan a un par de misioneras mormonas proselitistas que llaman a la puerta equivocada.

“All We Imagine as Light”

Estreno: 15 de noviembre (en cines)

La oda de Payal Kapadia a la amistad femenina, ganadora de un premio en Cannes, trata sobre dos enfermeras de Mumbai (Kani Kusruti y Divya Prabha) que luchan por el amor y la felicidad mientras trabajan y viajan largas horas en la metrópolis india.

“Gladiator II”

Estreno: 22 de noviembre (en cines)

24 años después de “Gladiator”, Ridley Scott regresa con más espadas, sandalias y... un rinoceronte. Sí, ese mamífero con cuernos se abre paso hasta el Coliseo esta vez, pero no es ni mucho menos la única incorporación nueva. Paul Mescal, Denzel Washington y Pedro Pascal protagonizan esta secuela, ambientada varias décadas después de los acontecimientos de la película original.

“Wicked”

Estreno: 22 de noviembre (en cines)

Antes de que “Wicked” fuera un éxito en Broadway, fue un libro de 1995 y casi una película. La pantalla grande fue, tal vez, siempre el medio más adecuado para una versión de “El mago de Oz”. En esta película dirigida por Jon M. Chu, Cynthia Erivo interpreta a la mujer que se convertirá en la Malvada Bruja del Oeste, mientras que Ariana Grande interpreta a Glinda. Esta “Wicked” se dividirá en dos, y la segunda parte llegará a fines de 2025.

“The Piano Lesson”

Estreno: 22 de noviembre (en Netflix)

Washington se ha propuesto la tarea de llevar las obras de August Wilson a la pantalla grande. En esta adaptación de la obra ganadora del premio Pulitzer de Wilson, él produce mientras que su hijo Malcolm Washington dirige y su hijo John David Washington protagoniza. Liderada por una actuación espectacular de Danielle Deadwyler, “The Piano Lesson” retrata a una familia de Pittsburgh en 1936 que se enfrenta a una reliquia familiar, un piano, que también funciona como metáfora del legado de la esclavitud.

“Moana 2″

Estreno: 27 de noviembre (en cines)