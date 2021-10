El incidente en el que el actor estadounidense Alec Baldwin mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza al disparar una pistola que supuestamente era de fogueo durante el rodaje de la película “Rust”, ha provocado reflexiones entre actrices locales que han tenido que utilizar armas en producciones.

Dos de estas artistas fueron Liza Lugo y Christie Miró, quienes se expresaron sorprendidas y tristes por la tragedia, pero a la vez enfatizaron en la seguridad que debe imperar al utilizar las armas en cualquier proyecto fílmico, escénico y televisivo. Ambas actrices se pronunciaron al respecto en sus cuentas de redes sociales.

“Tanto cuando las he manejado yo, como cuando he sido yo de frente al arma… el uso de ellas en escena siempre me ha producido más tensión, sobre todo si disparamos. Es más, el hecho de que esté presente, (que no deja de ser necesaria para la pieza), aunque yo no esté involucrada con ella… me pone siempre en alerta. Desde la muerte accidental de Jon Erik Hexum en los 80, estuve ultra consciente de que el riesgo siempre existe y de la enorme importancia de los protocolos de seguridad en un set o en un escenario”, expresó Lugo en su cuenta de Instagram, donde publicó además varias fotos de proyectos que requirieron el uso de armas.

“Las usamos constantemente y a veces se olvida que no es cualquier pieza de utilería. No quiero imaginar cómo se siente @alecbaldwininsta en estos momentos. A los compañeros con los que más recientemente he tenido este tipo de escenas… @israelsolla @elraulive @javierivanpr, los he tenido en mi mente todo el santo día. Usémoslas, pero con toda la seguridad y responsabilidad que requiere”, expresó.

Por su parte, Christie Miró, indicó que en su caso en las producciones que ha participado “nunca, hubo un especialista en armas en el set, ni un guardián de armas, ni un equipo de seguridad”. En el caso de rodajes de películas existe un grupo especialista en el manejo de armas.

“Como actor, sostuve, apunté y me apuntaron con una pistola en el set. Ni una sola vez, nunca, hubo un especialista en armas en el set, ni un guardián de armas, ni un equipo de seguridad. En absoluto. Nunca me dieron una sesión informativa ni siquiera sobre cómo sostener uno correctamente”, afirmó la actriz en su publicación que escribió en inglés.

Otro actor que se expresó al respecto lo fue Ricardo Álvarez Santiago, quien observó que en las películas de acción que ha grabado recientemente los protocolos de seguridad al utilizar armas se han flexibilizado, por lo que hizo un llamado a que se atiende este asunto por la seguridad de todos los que trabajan en una producción cinematográfica.

“Cuando comencé en esto del cine recuerdo que los protocolos con armas en los set eran sumamente estrictos. Para empezar siempre había un armero. Cuando este entraba con el arma de salvas al set cantaba “¡Arma en el set!”; se le mostraba el interior del arma a los actores y actrices en escena para que vieran que estaba vacía; se cantaba cuando era entregada a quien la fuera a usar; el armero permanecía en el ser todo el tiempo; cuando terminaba la escena la recogía inmediatamente con el ‘Cut’'. Incluso, entre una toma y otra de la misma escena, si se tardaba mucho, el armero recogía el arma hasta que estuvieran listos para grabar de nuevo y esto repitiendo todo el protocolo de cantar y mostrar. Con el pasar de los años he notado que estos protocolos se han relajado bastante, tanto en producciones locales como extranjeras. Entiendo que estos protocolos se implementaron luego del accidente fatal de Brandon Lee. Les pido encarecidamente a las producciones de mi país que hoy en día no aplican estos estrictos protocolos que los retomemos en producciones futuras. ¡Los quiero, familia! Descanse en paz Halyna Hutchins”, compartió en su cuenta de Facebook.

La experimentada “prop master” puertorriqueña Gladys Bustos, por su parte, explicó ayer en entrevista con El Nuevo Día algunos de los protocolos que se siguen en los sets de filmación.

De acuerdo con Bustos, el armero contratado por la producción es el responsable de inspeccionar diariamente las armas de fuego, limpiarlas y guardarlas, y -en el caso de la isla- es el personal de la Policía de Puerto Rico quien está a cargo de custodiarlas.

El armero se encarga de enseñar el arma al asistente de director, luego se le muestra al actor y, si en la escena se va a disparar, se le dice que va a estar cargada, y le muestra cuando se le ponen las balas. Si el arma a utilizar no va a llevar balas, también se le muestra con una linterna que la recámara está vacía.

Como ‘prop master’, Bustos aseguró que es súper estricta con el protocolo, por lo que no permite que nadie juegue con armas en el set de filmación.

“Si le damos un arma de embuste -como decimos los puertorriqueños-, las tienen que chequear los asistentes de director, para asegurarse de qué material son, si es de goma, plástico o ‘airsoft’, también hay que inspeccionarla antes de entregársela al actor”, agregó.