Por más de dos décadas los cinéfilos han seguido las historias de los mutantes X-Men en la pantalla grande. Ahora con su más reciente entrega en esta línea, 20th Century Studios cambia el paradigma con la película “The New Mutants”, una desviación radical de lo que los fanáticos están acostumbrados. En esta cinta -que estrena en los cines de Puerto Rico el jueves 22 de octubre- el modelo clásico de los superhéroes que “salvan el día” se reemplaza por una narrativa de terror y suspenso arraigada en la búsqueda de la autorrealización y el descubrimiento.

Dirigida por Josh Boone (“The Fault in Our Stars”, 2014) y basada en el cómic homónimo de Marvel, “The New Mutants” es el décimo tercer título relacionado a los personajes de los X-Men. Sin embargo, su nuevo formato de terror marca una nueva era y un nuevo comienzo para la franquicia.

La película sigue a cinco jóvenes mutantes que descubren sus poderosas habilidades mientras se encuentran en una instalación secreta en contra de su voluntad. Allí, la doctora Cecilia Reyes (Alice Braga), quien trabaja en la institución secreta del gobierno donde los jóvenes están encerrados, los estudia y analiza. Los mutantes Wolfsbane, Magik, Cannonball, Sunspot y Mirage deberán luchar contra sus miedos, sus poderes y los peligros que les rodean. Su objetivo será escapar de sus pecados pasados y salvarse a sí mismos.

“Con ‘The New Mutants’ presentamos a los X-Men a una nueva generación de audiencia. Aquí los mutantes son adolescentes y todavía están descubriendo sus poderes. Para estos jóvenes, sus poderes no son un regalo, son una maldición. Cada uno de ellos está lidiando con algo. Además de descubrir sus poderes, todos están luchando con su pasado, la forma en que fueron criados, algo que les sucedió o algo que hicieron. La Dra. Cecilia los está vigilando, pero espera poder enseñarles cómo controlar sus habilidades sobrehumanas”, dijo Boone en expresiones suministradas.

El director comentó, además: “Aunque se incorporaron temas similares de los cómics, esta es en gran medida su propia historia. Sí, hay referencias a los X-Men, y nuestros personajes saben quiénes son los X-Men, pero este es un mundo independiente en el que si tomas estos personajes y tratas de colocarlos en otra película de ‘X-Men’, parecerían como extranjeros”.

Si uno tuviera que identificar a un villano en “The New Mutants”, sería el Demon Bear, una figura mítica que persigue a la mutante Dani Moonstar, tanto en sentido figurado como literal. Los nuevos mutantes se ven obligados a superar las dudas y la desconfianza, y a unirse para salvar la vida de su amiga. El Demon Bear simboliza las numerosas luchas que enfrenta Dani, incluida la aceptación de su herencia indígena y el proceso de duelo por la pérdida de su inocencia infantil. La bestia es abstracta e impresionante. Con cada una de las pesadillas de Dani, induce al oso sin saberlo, que cada vez se hace más grande hasta que se hace realidad.

“The New Mutants” presenta un elenco de jóvenes actores prometedores, incluyendo a Maisie Williams (“Game of Thrones”), Anya Taylor-Joy (“Peaky Blinders”), Charlie Heaton (“Stranger Things”), Henry Zaga (“Teen Wolf”) y Blu Hunt (“Another Life”).

“The New Mutants” estrena en Puerto Rico el jueves, 22 de octubre. En Estados Unidos ya ha recaudado $22.7 millones y a nivel mundial $43.7 millones desde su estreno el pasado 28 de agosto.