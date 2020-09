Resulta extremadamente gratificante poder decir que el estreno de The Broken Hearts Gallery en cines rompe oficialmente con la etapa donde las buenas comedias románticas nuevas hacen su debut en las plataformas digitales.

El largometraje de Sony Pictures estrena este jueves en las salas de la Isla con ecos placenteros de lo que distinguió el trabajo de Nora Ephron (When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle, You Got Mail) en este género.

La película llega con una mezcla de humor, inteligencia y un toque de fantasía que está diseñada para deleitar a los adultos que van al cine a escapar de la realidad sin tener que desconectarse de su intelecto.

Al igual que Ephron, la directora y guionista Natalie Krinsky seduce fácilmente al espectador con un tono sagaz y novedoso. A esto se le suman personajes que poseen una elegancia que solo existe en la pantalla grande que, afortunadamente, no sacrifica su humanidad. Esto no debería ser algo especial, pero parte del encanto del filme tiene que ver con que tanto los protagonistas, como los personajes secundarios, registran como personas reales y no como arquetipos.

El elemento de fantasía de The Broken Hearts Club se manifiesta en las maquinaciones de la trama para que se de el romance principal y el lugar donde esto sucede. El Nueva York de esta película no es la versión intelectual e idealizada de Woody Allen pero tampoco tiene nada que ver con las calles crudas que Larry Clark plasma en un filme como Kids. En este filme Manhattan es una ciudad de galerías de arte y de calles coloridas donde el crimen y la sobrepoblación no existe.

Esta propuesta visual sería ridícula si el dilema y el encanto de los personajes principales no fuera completamente tangible. “Lucy” (Geraldine Visawanathan) es una joven totalmente a la deriva tanto en su vida personal como en su vida romántica. Después del final repentino de su última relación, la protagonista se da cuenta que lo único que tiene en su vida son los mementos que ha ido acumulando de todos sus desaires románticos. Esto la inspira a crear el lugar titular de este filme, lo cual la lleva a conocer a “Nick” (Dacre Montgomery), otro joven que también está tratando de estabilizar su vida personal y profesional.

Lo que eventualmente sucede con estos personajes no es difícil de adivinar. Aún así, el verdadero triunfo de esta comedia romántica es que su relación central registra de una forma genuina y real sin perder la magia que caracteriza un romance de película.