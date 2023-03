Ya están disponibles el nuevo tráiler y póster de The Little Mermaid, la nueva película de acción real inspirada en el clásico musical animado de Disney. De hecho, dos de las protagonistas de la película, Halle Bailey y Melissa McCarthy, presentaron el avance en la transmisión en directo de la edición 95 de los Premios de la Academia este pasado domingo. La película, dirigida por el cineasta Rob Marshall, estrena exclusivamente en cines de Latinoamérica el próximo 25 de mayo.

Según la información suministrada, The Little Mermaid “es la querida historia de Ariel, una sirena joven y apasionada con ansias de aventuras”, la más joven y rebelde de las hijas del rey Tritón que sueña con descubrir el mundo más allá del mar. Mientras visita la superficie, se enamora del distinguido príncipe Eric y, aunque las sirenas tienen prohibido relacionarse con los humanos, Ariel debe seguir a su corazón. Así es como hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida sobre la tierra, pero finalmente pone su vida y la corona de su padre en peligro, se relata en la comunicación.

La película está protagonizada por la cantante y actriz Halle Bailey (Grown-ish) como Ariel; Jonah Hauer-King (A Dog’s Way Home) como el príncipe Eric; el ganador del premio Tony® Daveed Diggs (Hamilton) como la voz de Sebastián; Awkwafina (RAYA AND THE LAST DRAGON) como la voz de Scuttle; Jacob Tremblay (LUCA) como la voz de Flounder; Noma Dumezweni (MARY POPPINS RETURNS) como la Reina Selina; Art Malik (HOMELAND) como Sir Grimsby; con el ganador del Oscar® Javier Bardem (No Country For Old Men) como el Rey Tritón; y la dos veces nominada al Oscar® Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?, Bridesmaids) como Úrsula.

THE LITTLE MERMAID está dirigida por el nominado al Oscar, Rob Marshall (Chicago, MARY POPPINS RETURNS), con un guion del dos veces nominado al Premio de la Academia, David Magee (LIFE OF PI, Finding Neverland). Las canciones cuentan con música del ganador de múltiples Oscar, Alan Menken (BEAUTY AND THE BEAST, ALADDÍN), letras de Howard Ashman, y nuevas letras del tres veces ganador del premio Tony, Lin-Manuel Miranda. La película cuenta con la producción del ganador de dos Emmy, Marc Platt (Jesus Christ Superstar Live in Concert, Grease Live!), Miranda, el ganador de dos Emmy, John DeLuca (Tony Bennett: An American Classic) y Rob Marshall, con Jeffrey Silver (THE LION KING) como productor ejecutivo.