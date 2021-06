El Teatro Tapia del Viejo San Juan vibró la noche del viernes con el caudal de emociones que experimentaron las y los invitados al estreno del documental “Rita Moreno: Just A Girl Who Decided to Go For It”, dirigido por la puertorriqueña Mariem Pérez Riera.

La proyección del largometraje contó con la presencia de la legendaria actriz Rita Moreno, quien minutos antes había desfilado por la alfombra roja del evento, efectuada en el Antiguo Casino.

A su entrada al Teatro el públicó se puso de pie para aplaudir enérgicamente a Moreno, quien lucía visiblemente emocionada y feliz. La actriz llegó acompañada por su nieto Justin Gordon y por Brent Miller, uno de los productores del filme.

Antes de la proyección del documental, Pérez Riera se dirigió al público haciendo la salvedad de que no sabía si las emociones le permitirían terminar sus palabras.

“Hoy, tres mujeres puertorriqueñas estrenan un documental que va a proyectarse en más de 300 salas de cine en Estados Unidos y alrededor del mundo”, expresó Pérez Riera en alusión a su persona, a Moreno y a la coproductora, Ilia J. Vélez Dávila.

“Rita, mi vida ha cambiado tanto gracias a ti. Gracias por tu ejemplo y por tantas lecciones que me has dado a través de pequeños detalles a lo largo de este viaje. Mi vida tiene un antes y un despúes de Rita Moreno y le estaré agradecida por siempre, por haberle dado la oportunidad a una cineasta puertorriqueña, ‘con acento’ y ‘sin experiencia en Hollywood’ para dirigir este documental sobre su vida”, manifestó Pérez Riera, quien fue vitoreada por los presentes; y concluyó diciendo: “Desde ahora mi frase es: ¿Qué hubiese hecho Rita?”.

Durante la proyección del documental, que presenta la vida de Rita Moreno desde que nació en Humacao y parte de niña junto a su progenitora a la ciudad de Nueva York hasta la actualidad, los presentes no pudieron evitar aplaudir en momentos de gran carga emocional, como cuando se muestra su actuación en el clásico de cine “West Side Story”, así como el momento en el que recibe el premio Oscar por su interpretación en esta cinta. Otros instantes que sobrecogieron a la audiencia fueron las secuencias en las que se muestra cómo consistentemente a lo largo del tiempo Moreno ha sido una activista y defensora férrea de los derechos de las mujeres y de las minorías en los Estados Unidos. Las risas no se hicieron esperar, de igual modo, ante las múltiples anécdotas sobre su vida a las que Moreno inevitablemente les inyecta comentarios jocosos, aun cuando rememora pasajes de inmenso dolor.

La actividad sirvió también de escenario para otorgarle a Rita Moreno las llaves de la ciudad.

Concluida la proyección del documental, con un prolongado aplauso de los presentes, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, proclamó a Rita Moreno como hija predilecta de la ciudad capital. La estrella, haciendo gala de su chispa y espontaneidad, le preguntó a Romero si la llave servía para abrir las sucursales del Banco Popular de Puerto Rico.

La ganadora de los prestigiosos premios Peabody, Emmy, Grammy, Oscar y Tony, lo que la convierte en la única mujer latina en ostentar el título de PEGOT, tomó la palabra para agradecer a los productores del documental Norman Lear y Brent Miller y a Mariem Pérez Riera.

“El privilegio de estar aquí, celebrando este momento con los míos, es una memoria que va a vivir por siempre en mi corazón”, expresó Moreno para acto seguido invitar al escenario a Pérez Riera y a Ilia J. Vélez Dávila para que la acompañara a cantar “Preciosa”, de Rafael Hernández, con todos los presentes sirviéndole de coro.