Como si se tratara de una reunión familiar, la actriz Rita Moreno se reencontró hoy en Puerto Rico con todo el equipo que hizo posible su documental “Rita Moreno: Just A Girl Who Decided to Go For It”, dirigido por la puertorriqueña Mariem Pérez Riera.

Con una alegría y energía contagiosa, la galardonada actriz boricua arribó a las 4:30 p.m. al Antiguo Casino de Puerto Rico para participar de la gala premier de la producción, la cual estrenó el pasado mes de enero en el Festival de Cine de Sundance, pero que no se había presentado de forma presencial hasta hoy, cuando se proyectó en un evento especial en el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan.

Moreno, de 89 años, llegó acompañada de su nieto Justin Gordon, expresando lo feliz que estaba de regresar a su país, cuya última visita fue hace cuatro años, cuando vino para brindar ayuda luego del huracán María.

La multigalardonada artista confesó que se sentía nerviosa a solo horas de ver con público el documental sobre su vida, el cual forma parte de la reconocida serie de perfiles “American Masters” de la cadena PBS y que fue gestado por los productores estadounidenses Norman Lear y Brent Miller, quien dijo presente en la gala premier.

“No sé por qué estoy así, pero me siento nerviosa. Probablemente es porque tengo que hablar un montón de español y tú sabes que mi español es un poco flojito, pero lo mantengo lo más que pueda y para mí es importante. Aunque se vea un poco feo de vez en cuando, quiero que sepan que yo siempre lucho por nuestra identidad”, expresó.

Rita Moreno dijo que presentar este trabajo en la isla era lo que mandaba porque era volver a la raíz, al lugar donde todo empezó. Señaló, además, que durante la noche –en una actividad privada con los invitados a la premier- cantaría “Preciosa” para expresar su cariño y amor por su tierra.

“Mi mensaje especial es que los quiero y que esto siempre ha sido para mí un lugar sagrado porque sin Puerto Rico y sin el apoyo de mi gente, de mi comunidad, no tendría la carrera que tengo”, manifestó la estrella, quien es la única latina en alcanzar el estatus PEGOT, al ganar un Emmy, Grammy, Oscar, Tony y Peabody.

Recordó que este trabajo, que contó con un equipo de puertorriqueños, como la productora Ilia Vélez y el director de fotografía PJ López, es una pieza que recoge su esencia y donde trató de ser lo más honesta posible. Comentó, además que espera que el público pueda disfrutar del trabajo audiovisual, que se presentará en los cines del país a partir del 18 de junio.

Durante la gala premier, Moreno no dudó abrazar y elogiar a la directora puertorriqueña Mariem Pérez Riera, quien no pudo contener su emoción al hablar de lo que representaba presentar este trabajo en su tierra.

“No lo he visto en una pantalla con público, así que esta va a ser mi primera vez y eso me emociona un montón que sea aquí en mi país y en un teatro que yo llevo estando ahí desde que era chiquita en diferentes momentos. Desde recitales, pero también he estado ahí detrás del telón con diferentes producciones y ahora con esto. Es un mega honor tener esta oportunidad de que la premier de mi documental sea aquí y también darme cuenta de que esto se va a presentar en una semana y media en más de 200 salas en Estados Unidos y alrededor del mundo, así que súper feliz”, compartió la directora en un aparte con este medio.

Pérez Riera reconoció que este trabajo marca un antes y después en su carrera como directora, no solo por las puertas que se le pueden abrir en un futuro, sino también por todas las lecciones. “Fue un trabajo de tres años, de mucho aprendizaje, entonces significa un honor poder ser yo la que cuenta la historia de Rita Moreno y no solo su historia, sino la historia de lo que significa ser una mujer en Hollywood”, agregó.

La productora puertorriqueña Ilia Vélez que coprodujo este trabajo, también se expresó emocionada y honrada de que la franquicia “American Masters” le haya dado la oportunidad a dos mujeres puertorriqueñas de llevar a cabo este proyecto, que entiende le abrirá las puertas a otros cineastas del país. “Espero que eso sirva para abrir camino para otra gente, que el resultado de ese proyecto tan lindo, tan bien hecho y tan bien contado, sirva para que haya confianza en el talento de los puertorriqueños”, acotó.

Durante la gala premier fueron varias las figuras que desfilaron y saludaron a Rita Moreno, entre ellas

Justina Machado -protagonista de la serie “One Day at a Time”-, el joven Marcel Ruiz (quien además de participar de la misma serie, es el hijo de Mariem Pérez Riera), la actriz Ivonne Coll, el actor Modesto Lacén, la cantautora iLe Cabra, así como el productor del documental Brent Miller. Este fue el que tuvo la idea de llevar a cabo esta pieza que profundiza en la vida menos pública de la actriz, concentrándose en la Rita Moreno activista, en la feminista, en la mujer que batalló contra prejuicios, sexismo, abusos sexuales, depresiones, y que, aun así, siguió hacia adelante. Es un retrato brutal de cómo es y sigue siendo la vida de una mujer latina en Hollywood.

“Realmente era un sueño para mí poder hacer esto por ella y mi meta era que si podía hacerse este documental había que estrenarlo donde todo comenzó. Podíamos haber ido a Los Ángeles o a Nueva York, pero eso es lo que hace la gente todo el tiempo y por qué no hacerlo en Puerto Rico. Quería darle algo hermoso a Puerto Rico y no hay mejor historia que la de Rita Moreno”, sostuvo Miller.