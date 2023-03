Para muchos de los televidentes que se sentaron frente al televisor para ver la entrega de los premios Oscar del 2023, pero que no estuvieran muy atentos a las noticias previas a la ceremonia, la cara del ganador al premio de mejor actore de reparto, Ke Huy Quan, probablemente le resultaba familiar.

Y es que este actor de 51 años, que revivió su carrera con su premiada actuación en la película “Everything Everywhere All at Once”, saltó a la fama a principio de la década de 1980, cuando solo era un niño, con sus actuaciones en dos clásicos del cine de acción y aventura como “Indiana Jones and the Temple of Doom” y “The Goonies”.

“Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados”, dijo Quan, nacido en Vietnam. “De alguna manera, terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood. Dicen que historias como esta solo pasan en las películas. No puedo creer que me esté pasando. Esto, esto, es el sueño americano”. También agradeció a su madre, de 84 años, que miraba desde su casa.

PUBLICIDAD

Aunque su reacción y eventual discurso, luego de que su nombre fuera nombrado por la actriz Ariana DeBose, llamó mucho la atención, fueron los posteriores reencuentros que tuvo el actor con varias personas que formaron parte de los inicios de su vida profesional lo que más interés generó.

Harrison Ford

El premio más importante de la velada, el de Mejor Película, fue otorgado por el veterano actor Harrison Ford, intérprete del personaje Indiana Jones. Razón por la cual, tan pronto Ford mencionó el nombre de la película “Everything Everywhere All at Once”, Quan saltó de su asiento y rápidamente subió al escenario, siendo el primero en llegar hasta donde estaba Ford. Con una gran sonrisa en su rostro, el actor se acercó a Ford y le dio un fuerte abrazo y un beso, el cual fue correspondido. El intérprete de Han Solo le fue a entregar la estatuilla a Quan, pero este le indicó que se lo debía dar a Jonathan Wang, uno de los productores de la película.

Quan debutó en el cine junto a Ford en “Indiana Jones and the Temple of Doom” (1984) cuando tenía 12 años, una experiencia que lo llevó un año después a ser uno de los protagonistas de “The Goonies” (1985). Por cerca de 30 años, Quan no había tenido un papel de relevancia en un largometraje. Curiosamente, Ford nunca ha ganado un Oscar en su carrera, aunque estuvo nominado en 1986 por la película “Witness”.

Steven Spielberg

Además de eso, en la conferencia de prensa posterior a la entrega de los premios, el propio Quan describió cómo logró correr en una de las pausas publicitarias durante la ceremonia hasta donde estaba el director Steven Spielberg, quien le dio su primera oportunidad con “Indiana Jones”, para darle un fuerte abrazo.

PUBLICIDAD

En ese momento, Spielberg aprovechó el momento para decirle una frase que, según el actor, se le quedará guardada en su memoria para siempre. “Recuerda, ahora eres un ganador del Premio de la Academia”.

Brendan Fraser

El ganador a mejor actor por su actuación en “The Whale”, Brendan Fraser, casualmente también coincidió con Huy Quan en 1991 durante el rodaje de la comedia “Encino Man”, donde compartió cartel con Pauly Shore y Sean Austin. Esta fue una de las primeras películas en las que Fraser actuó en su carrera.

Además de compartir las victorias, ambos actores coincidieron tras bastidores en la premiación, donde se saludaron, conversaron y se tomaron varias fotografías juntas. De hecho, Quan se “coló” en una de las fotografías que le tomaron a Fraser, junto con la estatuilla dorada y toda su familia, incluyendo a su actual pareja y dos de sus hijos.

De izquierda a derecha, Ke Huy Quan muestra su Oscar detrás de LeLand Fraser, Holden Fraser, Brendan Fraser y Jeanne Moore. (CAROLINE BREHMAN)

Debido a la coincidencia de haber actuado a principio de la década de 1990, fueron muchas las personas que aprovecharon el momento para publicar una fotografía de la película “Encino Man”, en una escena en la que ambos interactuaron.