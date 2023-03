Los Premios Oscar 2023, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y que celebra este año la edición número 95, promete una ceremonia muy entretenida que contará con Jimmy Kimmel como anfitrión y una larga lista de celebridades encargadas de presentar las 23 categorías de este certamen, uno de los más importantes del séptimo arte. Entre ellos, Emily Blunt, Glenn Close, Ariana DeBosé, Samuel L. Jackson, Dwayne “The Rock” Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarty y Zoe Saldaña.

El famoso evento, que se llevará a cabo hoy en el Teatro Dolby de Los Ángeles, se podrá ver en Puerto Rico desde las 8:00 p.m. en vivo por la cadena ABC. Pero a las 6:30 p.m., el canal presentará “Countdown to the Oscars”, como antesala a la premiación. Además, por “streaming”, en ABC.com y la aplicación de ABC al autenticar tu proveedor.

Pero antes, las estrellas desfilaron por la Alfombra color champán luciendo sus mejores galas. Damas y caballeros desplegaron sus opciones, algunas clásicas y otras más innovadoras o arriesgadas.

Los colores brillantes como el amarillo, verde y violeta se dejaron sentir junto al clásico negro y los tonos metálicos. Diseños de las principales casas de moda o simplemente lo que encontraron en sus closets, actores y actrices dejaron fluir sus gustos y personalidades.

PUBLICIDAD

/

Películas nominadas

Los 10 filmes que compiten en la categoría de mejor película son: “Im Westen nichts Neues”, “Avatar: The Way of Water”, “The Banshees of Inisherin”, “Elvis”, “Everything Everywhere All at Once”, “The Fabelmans”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Triangle of Sadness” y “Women Talking”.

Los ganadores de todas las categorías serán anunciados en la ceremonia en vivo, después de que el año pasado algunas categorías fueron grabadas previo a la ceremonia, lo que causó controversia entre algunos integrantes de la academia.

Entre las favoritas, la popular película independiente de ciencia ficción de Daniel Kwan y Daniel Scheinert “Everything Everywhere All at Once” es la más nominada y compite en 11 categorías. Le sigue de cerca la comedia oscura de dos amigos irlandeses en pleito, “The Banshees of Inisherin”, con nueve nominaciones; un total igualado por la película de la Segunda Guerra Mundial, “Im Westen nichts Neues”, de Netflix.

Según se ha publicado, Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”) podría tener una ligera ventaja sobre Cate Blanchett (“Tár”) por el premio a mejor actriz. La categoría de mejor actor incluye a Brendan Fraser de “The Whale” como favorito, Colin Farrell (“Banshees”) y Austin Butler (“Elvis”). Mientras que, en las categorías de actuación de reparto, Angela Bassett (“Wakanda Forever”) y Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All at Once”) son los principales contendientes.

Steven Spielberg (“The Fabelmans”) podría ganar su tercer Oscar a mejor dirección, aunque los directores de “Everything Everywhere All at Once”, apodados The Daniels, podrían dar una sorpresa.

Las nominaciones a mejor canción de este año incluyen a Rihanna por “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever”; Lady Gaga por “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick” y Kala Bhairava por “Naatu Naatu” de “RRR”.

PUBLICIDAD

John Williams compite una vez más en la categoría de mejor música original por “The Fabelmans” y es el nominado de mayor edad de todos los tiempos con 90 años. Después de los históricos triunfos consecutivos de dos directoras mujeres, Chloé Zhao por “Nomadland” y Jane Campion por “The Power of the Dog”, ninguna mujer fue nominada este año en la categoría de dirección. Tampoco se verá a Will Smith en los Oscar. Después de darle una bofetada a Chris Rock en la ceremonia del año pasado, Smith fue vetado por la academia y no podrá asistir a los premios en 10 años.