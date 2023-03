La cinta “Everything Everywhere All at Once” se convirtió anoche en la máxima ganadora durante la de los Premios Oscar 2023, al alzarse con siete estatuillas, a saber: Mejor Película, Mejor Dirección (Daniel Kwan y Daniel Scheinert), Mejor Guion Original, Mejor Edición, Mejor Actriz (Michelle Yeoh), Mejor Actor Secundario (Ke Huy Quan) y Mejor Actriz Secundaria (Jamie Lee Curtis).

El actor Brendan Fraser, en un memorable regreso al cine, luego de años de ausencia, se alzó con el Oscar al Mejor Actor por el drama “The Whale”.

Los premios organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebraron este año la edición número 95. El famoso evento se llevó a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Michelle Yeoh acepta el Oscar a la Mejor Actriz por la cinta "Everything Everywhere All at Once". (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

El cómico Jimmmy Kimmel, presentador de la 95 edición de los Óscar, dio inicio a la gala de este año haciendo hincapié en el hecho de que gran parte de los nominados fueron seleccionados por primera vez en sus carreras por parte de la Academia de Hollywood

“Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Michelle Yeoh, Brendan Fraser son muchos los que están nominados por primera vez. Son importantes las primeras veces”, recordó en tono de humor el conductor de la ceremonia. Kimmel también resaltó la importancia de ver las películas en las salas de cine.

Kimmel no se olvidó de recordar, en tono de humor, el incidente que marcó la edición del año pasado, la bofetada que Will Smith dio al conductor de la gala de 2022, Chris Rock.

“Queremos que yo me sienta seguro, así que tenemos estrictas normas esta vez. Si alguien en este teatro comete un acto de violencia durante la gala será premiado con el óscar al mejor actor”, dijo Kimmel recordando el galardón que Smith logró nada más propinar la agresión a Rock.

Segundos antes de que arrancara el evento, se pudo ver a Kimmel ‘llegando’ en avión al Teatro Dolby de Los Ángeles junto a Tom Cruise en referencia a la película nominada “Top Gun: Maverick”.

En su monólogo no sólo habló de los primerizos como nominados, también de históricos como Steven Spielberg, el único que ha sido nominado durante seis décadas.

Y también celebró al músico John Williams, que a sus 91 años ha vuelto ser nominado y suma a lo largo de su carrera 53 candidaturas, lo que le convierte en el más nominado de la historia después de Walt Disney.

Si gran parte de los profesionales del mundo del cine y la crítica especializada cargaron contra la Academia por excluir ocho premios -eminentemente técnicos- del evento principal en 2022, este año fue diferente pues se anunciarían todos durante la gala.

Además, para tratar de conectar con generaciones más jóvenes, los presentadores de los galardones de este año van desde actores consagrados como Glenn Close y Samuel L. Jackson a las celebridades más populares y virales del momento, como el chileno Pedro Pascal, la británica Florence Pugh y la estadounidense Halle Bailey.

El primer premio de la noche fue para la película “Pinocchio”, del mexicano Guillermo del Toro, consiguió hoy el óscar al mejor largometraje de animación en la 95 edición de los Premios de la Academia de Hollywood. Esta es la tercera estatuilla dorada que recibe Del Toro, siendo las previas a la Mejor Película y el Mejor Director, ambos por “The Shape of Water”. “La animación es cine, la animación no es un cadete y la animación está lista para dar el siguiente paso, ya estamos para ello. Ayúdenos a mantener la animación en la conversación”, apuntó el cineasta tras recibir el premio de manos de los actores Dwayne Johnson y Emily Blunt.

Jamie Lee Curtis consiguió el óscar a la mejor actriz secundaria por su papel en “Everything Everywhere All at Once”. “Agradezco a cientos de personas, sobre todo a los directores, a Michelle Yeoh y al resto elenco. Esto no es solo mío... ¡Acabamos de ganar un óscar!”, exclamó la intérprete, que se embolsó la primera estatutilla dorada de su carrera.

El intérprete vietnamita Ke Huy Quan ganó el Oscar a mejor actor secundario por “Everything Everywhere All at Once”. “Mi madre está viendo esto en casa. Mamá, tengo un Oscar. (...) Pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí”, expresó entre lágrimas Huy Quan tras recibir la estatuilla de manos del ganador en este apartado el año pasado, Troy Kotsur. El actor pugnaba con Brendan Gleeson y Barry Keoghan (“The Banshees of Inisherin”); Brian Tyree Henry (“Causeway”) y Judd Hirsch (“The Fabelmans”). Huy Quan comenzó su carrera de niño y formó parte del reparto de clásicos del cine como “The Goonies” o “Indiana Jones and the Temple of Doom”, este último dirigido por Steven Spielberg.

“Everything Everywhere All at Once”, también obtuvo la estatuilla al Mejor Guión Original.

La película alemana “All Quiet in the Western Front”, de Edward Berger, recibió el Oscar a la mejor película internacional.

La cinta documental “Navalny” ganó Oscar a la mejor película documental.

Ruth E. Carter obtuvo su segundo Oscar al Mejor Vestuario por “Black Panther: Wakanda Forever”.

La cinta “Top Gun: Maverick” se alzó con el premio al Mejor Sonido.

Lady Gaga actuó finalmente en la gala de entrega de los Óscar para interpretar su canción nominada “Hold My Hand”, de la película “Top Gun: Maverick”. La actuación de Gaga era una de las esperadas para esta ceremonia, aunque la Academia de Hollywood no había llegado a confirmarla. Según Variety, la decisión de Lady Gaga de asistir y actuar ha sido “en el último minuto”, porque la cantante y actriz se encuentra en este momento rodando el filme “Joker: Folie à Deux”.

Rihanna, por su parte, interpretó “Lift Me Up”, la canción tema de “Black Panther: Wakanda Forever”.

El Oscar a la Mejor Canción Original recayó en “Naatu Naatu” de la película india “RRR”.

Guillermo Del Toro celebra después de ganar el óscar a la Mejor Película de Animación por 'Pinocho'. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT (ETIENNE LAURENT)

Películas nominadas

Los 10 filmes que competían en la categoría de Mejor Película eran: “Im Westen nichts Neues”, “Avatar: The Way of Water”, “The Banshees of Inisherin”, “Elvis”, “Everything Everywhere All at Once”, “The Fabelmans”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Triangle of Sadness” y “Women Talking”.

La popular película independiente de drama y ciencia ficción de Daniel Kwan y Daniel Scheinert “Everything Everywhere All at Once” era la más nominada y competía en 11 categorías. Le seguía de cerca la comedia oscura de dos amigos irlandeses en pleito, “The Banshees of Inisherin”, con nueve nominaciones; un total igualado por la película de la Segunda Guerra Mundial, “Im Westen nichts Neues”, de Netflix.