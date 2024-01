Mucho antes de ser el primer crítico de cine puertorriqueño en entrar al Critic’s Choice Association, un gremio nacional de críticos con espacios en televisión o radio, recuerdo haber escrito para esta publicación una crónica de mi horror y decepción ante haber presenciado como un miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica decidió votar para los Oscars.

Lo más que me sacudió en ese momento resulta ser lo que convierte mi proceso para votar para los Critic’s Choice Awards en un debate interno. Cada categoría no está limitada a escoger lo que según tu criterio sea lo mejor. Estos premios están atados a una narrativa más grande que se desarrolla todos los años durante la temporada de Hollywood. Así que en muchas ocasiones el voto es una oportunidad de validar el trabajo de un artista que de seguro no va a ser reconocido por la Academia. Mientras que en otras el voto se convierte en una oportunidad de mantener al ganador en la conversación para que pueda llegar a recibir una nominación al Oscar.

Este domingo la entrega número 29 de los Critic’s Choice Awards, para bien o para mal, impactará el camino a las nominaciones al Oscar que sigue siendo el premio más importante de la industria del cine estadunidense.

Aquí les comparto un poco de mi batalla interna para votar en las categorías principales.

Mejor Película

Vale la pena aclarar que aunque este año sí recibí llamada de otros miembros, el gremio como tal no se reúne para discutir o debatir los argumentos de cuál debería ser reconocida como la mejor producción cinematográfica del año. En esta ocasión tengo que admitir que votar después de los Golden Globes afectó un poco el proceso. Por mucho tiempo yo estaba seguro de que votaría por “Maestro”, un filme maravilloso que no va a ganar en los Oscars, esa pelea ahora mismo está entre “Barbie” y “Oppenheimer”, pero un Critic’s Choice Award mantendría al segundo filme de Bradley Cooper encaminado a las nominaciones. Aun así, el cinéfilo en mí pudo más que el estratega.

Mi voto fue para “Barbie”. Todavía me resulta increíble que un filme tan inteligente y con un nivel artístico tan excepcional sea minimizado simplemente por tener a una muñeca como su eje dramático central. Desde antes de ser crítico lo que he amado del cine es que su potencial como arte no tiene límites y para mí el filme que representa eso en cada uno de sus encuadres este año es la producción de Greta Gerwig y Warner Brothers.

Ganará- Durante los años he podido observar que a pesar de ser un grupo más diverso que otras de las asociaciones que entregan este tipo de premio, gran parte de los miembros tiene una sensibilidad bastante conservadora. Es por eso que este premio lo ganará “Oppenheimer”.

Mejor Dirección

Me consta que este es el año de Christopher Nolan y que hay una posibilidad de que Gerwig sea ignorada por su dirección de Barbie. Pero aquí mi voto fue para Bradley Cooper por su magistral uso de expresionismo cinematográfico en “Maestro”.

Ganará- Christopher Nolan por “Oppenheimer”.

Mejor Actor

Aquí voté por Cilliam Murphy en “Oppenheimer”, una interpretación con una destreza, profundidad y sutileza incomparable.

Ganará- Murphy por Oppenheimer.

Mejor Actriz Secundaria

Resulta bien probable que Emily Blunt se queda fuera de las nominaciones al Oscar por su interpretación en “Oppenheimer”. Voté por ella porque su interpretación está a la par y tiene el mismo impacto que la de Murphy, pero con mucho menos tiempo en pantalla.

Ganará-Aquí el impulso lo tiene Da’Vine Joy Randolph por su melancolía emotiva en “The Holdovers”.

Mejor Actor Secundario

El trabajo actoral en una comedia suele ser menospreciado y mucho más si se coloca en el espacio de una farsa. Voté por Ryan Gosling en “Barbie” porque su Ken carga con todo el ingenio cómico y las ambiciones artísticas del filme.

Ganará- Este premio es de Robert Downey Jr en Oppenheimer.

Mejor Actriz

Aquí no dude por un segundo darle mi voto a Greta Lee por su maravillosa interpretación en “Past Lives”. El no haber recibido una nominación por el gremio de actores, que entregan los premios SAG, indica que podría ser excluida de los Oscars.

Ganará- Lily Gladstone se merece todo el reconocimiento que ha recibido, pero la realidad es que su rol en “Killers of the Flower Moon” es uno secundario.