Los filmes más icónicos de Raúl Juliá llegarán a la pantalla grande una vez más

La selección de películas consistía originalmente de ocho filmes: “The Addams Family”, “Addams Family Values”, “Romero”, “Tango Bar”, “Pressumend Innocent”, “Tequila Sunrise”, “Moon Over Parador” y “Kiss of the Spider Woman”. Según explicó Carrady, cuando se hizo el anuncio del festival en redes sociales, una gran cantidad de personas inquirió sobre la ausencia de “Street Fighter” entre la muestra, motivando al equipo de trabajo a incluir también ese filme. La icónica película “La gran fiesta”, en la que Juliá tuvo una participación breve, pero legendaria, no pudo formar parte del festival, pues se encuentra ahora mismo en un proceso de remasterización a cargo de su director, Marcos Zurinaga. Sin embargo, Zurinaga sí proveyó un corte de unos tres minutos de la famosa escena en la que el personaje de Juliá recita una décima a los presentes en el Casino de Puerto Rico. Ese pedazo se presentará antes de cada una de las películas del festival.