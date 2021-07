El año se sigue moviendo a una velocidad impresionante. Este mes de agosto, que coincide en Puerto Rico con el fin de las vacaciones de verano y el comienzo de las clases en las escuelas y universidades, estará repleto de estrenos en las plataformas de contenido “streaming” más importantes y populares como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Apple TV+, Peacock y HBO Max.

Aquí les dejamos con varios de los mejores estrenos de este mes que está por comenzar.

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 4 de agosto

Quince años después del estreno de su película clásica de culto “Cocaine Cowboys”, el director Billy Corben regresa con “Cocaine Cowboys: The Kings of Miami”, una saga de seis partes sobre unos traficantes del sur de Florida acusados en uno de los casos de drogas más grandes en la historia de Estados Unidos. Esta serie documental muestra cómo dos de los principales distribuidores estadounidenses de dos de los cárteles más grandes de Colombia, los exiliados cubanos Augusto “Willy” Falcon y Salvador “Sal” Magluta, fueron acusados de contrabandear más de 75 toneladas de cocaína a Estados Unidos en la década de 1980.

Hart to Heart

Plataforma: Peacock

Fecha de estreno: 5 de agosto

Sin guión y sin filtros. Así es la nueva serie original de Peacock “Hart to Heart”, donde el comediante Kevin Hart invita a los mejores talentos a sentarse, tomar una copa de vino y entablar una conversación. Desde músicos galardonados hasta actores de primer nivel, los invitados de esta serie representarán los intereses e influencias de Hart.

Mr. Corman

Plataforma: Apple TV +

Fecha de estreno: 5 de agosto

Escrita, dirigida, producida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt (“Inception”, “Don Jon”, “500 Days of Summer”), “Mr. Corman” muestra el diario vivir de Josh Corman, un artista de corazón pero no por oficio. Las cosas no han ido como él las tenía planificadas: su sueño de toda la vida de una carrera en la música no dio resultado y se encuentra enseñando quinto grado en una escuela en el Valle de San Fernando. Consciente de que todavía tiene mucho que dar en la vida, Josh lucha en contra de la ansiedad, la soledad y la duda.

Untold

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 10 de agosto

De los creadores de “Wild Wild Country”, llega una docuserie de cinco episodios que brinda otra perspectiva a varios sucesos que ocurrieron en el mundo de los deportes. Desde el tenis hasta el boxeo y el baloncesto, estas historias no son las que el público ha escuchado anteriormente. Estrenada semanalmente, cada filme comienza en un momento crucial en la historia, para luego profundizar en lo que sucedió más allá de los titulares. El primer episodio a estrenarse se enfocará en el jugador de baloncesto Ron Artest, quien formó parte de una de las peleas más grandes y espeluznantes que se llevó a cabo en una cancha de la NBA.

Ron Artest, a la derecha, de los Indiana Pacers fue escoltado fuera de la cancha The Palace, en Detroit, luego de una pelea de grandes dimensiones llevada ac cabo el 19 de noviembre de 2004. (GETTY IMAGES)

What If...?

Plataforma: Disney+

Fecha de estreno: 11 de agosto

“What If...?” invierte el guion en el Universo de Marvel, reinventando eventos famosos de las películas de formas inesperadas. La primera serie animada de Marvel Studios se centra en diferentes héroes, con un elenco de voces que incluye una gran cantidad de estrellas que repiten sus papeles originales. Está dirigida por Bryan Andrews y AC Bradley es el escritor principal.

Ex-Rated with Andy Cohen

Plataforma: Peacock

Fecha de estreno: 12 de agosto

Conducido por Andy Cohen, “Ex-Rated” es un experimento social revelador que analiza el sexo y las relaciones desde una perspectiva completamente nueva: será hilarante, impactante, incómodo e incluso informativo. La serie desafía a los solteros adultos de todas las edades y orígenes a enfrentar comentarios crudos y sinceros que van desde su personalidad hasta su destreza sexual y habilidades de relación, para descubrir dónde se equivocaron y cómo pueden mejorar.

Homeroom

Plataforma: Hulu

Fecha de estreno: 12 de agosto

En “Homeroom”, la clase 2020 de Oakland High School enfrenta un año sin precedentes. La ansiedad por los resultados de las pruebas de admisión universitarias da paso a la incertidumbre que surge de una pandemia que se desarrolla rápidamente. Los esfuerzos para eliminar la fuerza policial de su distrito escolar se desarrollan en el contexto de las crecientes demandas a nivel nacional para un cambio sistémico.

CODA

Plataforma: Apple TV +

Fecha de estreno: 13 de agosto

Ruby (Emilia Jones), de 17 años, es el único miembro oyente de una familia sorda. Su vida gira en torno a actuar como intérprete para sus padres (Marlee Matlin y Troy Kotsur) y trabajar en el barco de pesca de la familia todos los días, antes de la escuela, con su padre y su hermano mayor (Daniel Durant). Pero cuando Ruby se une al club de canto de su escuela secundaria, descubre un don para cantar y pronto se siente atraída por su compañera de dúo Miles (Ferdia Walsh-Peelo). Alentada por su maestro para solicitar ingreso en una prestigiosa escuela de música, Ruby se encuentra dividida entre las obligaciones que siente con su familia y la búsqueda de sus propios sueños.

Beckett

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 13 de agosto

Mientras está de vacaciones en Grecia, el turista estadounidense Beckett (John David Washington) se convierte en el objetivo de una persecución tras un devastador accidente. Obligado a correr por su vida y desesperado por cruzar llegar hasta la embajada estadounidense para limpiar su nombre, las tensiones aumentan a medida que las autoridades se le acercan y Beckett cae en una peligrosa red de conspiración.

Modern Love (Temporada 2)

Plataforma: Amazon Prime Video

Fecha de estreno: 13 de agosto

La serie original de Amazon, “Modern Love”, regresa en su segunda temporada con otro impresionantemente elenco repleto de estrellas y nuevas historias de amor y relaciones en todas sus complejidades y belleza, inspiradas en la columna del mismo nombre de The New York Times. En la segunda temporada se unen a la serie actores como Gbenga Akinnagbe (”The Deuce”), Susan Blackwell (”Madame Secretary”), Lucy Boynton (”Bohemian Rhapsody”), Tom Burke (”Mank”), Zoë Chao (”Love Life”), Maria Dizzia (”Orange is the New Black”), Minnie Driver (”Cinderella”), Grace Edwards, Dominique Fishback (”Judas and the Black Messiah”), Tony Kathryn Gallagher (”Jagged Little Pill”) y Kit Harington (”Game of Thrones”), entre muchos otros.

Nine Perfect Strangers

Plataforma: Hulu

Fecha de estreno: 18 de agosto

Basado en el libro más vendido de The New York Times de la autora Liane Moriarty, “Nine Perfect Strangers” tiene lugar en un resort boutique de salud y bienestar que promete curación y transformación, mientras nueve huéspedes estresados intentan encaminarse hacia una mejor calidad de vida. Cuidando de ellos durante este retiro de 10 días está la directora del resort, Masha (Nicole Kidman), una mujer con la misión de revitalizar sus mentes y cuerpos cansados. Sin embargo, estos nueve desconocidos no tienen idea de lo que les espera.

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 18 de agosto

El asesino en serie más notorio de Gran Bretaña, Dennis Nilsen, confesó haber matado a 15 personas en 1983. Durante un período de cinco años, recogió a hombres jóvenes vulnerables, los atrajo a su casa y los estranguló, antes de tirar sus cuerpos debajo de las tablas del piso de su hogar. La verdad sobre cómo y por qué mató ha sido objeto de mucha especulación en libros y documentales durante las décadas posteriores. Ahora, con un acceso único a una gran cantidad de archivos personales que dejó en su celda después de su muerte, incluidas más de 250 horas de cintas de casete nunca antes publicadas, esta película nos llevará al mundo de Nilsen.

Truth Be Told (Temporada 2)

Plataforma: Apple TV +

Fecha de estreno: 20 de agosto

Cuando una nueva evidencia obliga a la podcaster Poppy Parnell (Octavia Spencer) a reabrir el caso de asesinato que la convirtió en una sensación nacional, se encuentra cara a cara con el hombre al que pudo haber ayudado por error a ponerlo tras las rejas. Basada en la novela de Kathleen Barber, “Truth Be Told” ofrece una visión única de la obsesión de Estados Unidos con los podcasts sobre crímenes reales y desafía a sus espectadores a considerar las consecuencias cuando la búsqueda de la justicia se pone el foco del público.

Sweet Girl

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 20 de agosto

El padre de familia Ray Cooper (Jason Momoa), jura justicia contra la compañía farmacéutica responsable de retirar del mercado un medicamento que podría salvar vidas justo antes de que su esposa (Adria Arjona) muera de cáncer. Pero, cuando la búsqueda de la verdad lo conduce a un encuentro mortal, que pone a Ray y a su hija Rachel (Isabela Merced) en peligro, su misión se convierte en una búsqueda de venganza para proteger a la única familia que le queda.

Reminiscence

Plataforma: HBO Max

Fecha de estreno: 20 de agosto

Esta película de Warner Bros., que también estrenará en los cines de forma simultánea, está protagonizada por Hugh Jackman como Nick Bannister, un investigador privado que ayuda a los clientes a acceder a los recuerdos perdidos en sus mentes. Su vida cambia para siempre cuando adquiere un nuevo cliente, Mae, interpretado por Rebecca Ferguson, solo para descubrir una conspiración violenta y finalmente tener que responder a la pregunta: ¿hasta dónde llegarías para aferrarte a tus seres queridos?

See (Temporada 2)

Plataforma: Apple TV +

Fecha de estreno: August 27, 2021

“See” tiene lugar en un futuro lejano, después de que un virus mortal diezmara a la humanidad. Los que sobrevivieron quedaron ciegos. Jason Momoa interpreta a Baba Voss, el padre de gemelos nacidos siglos después con la “mítica” habilidad de ver, que debe proteger a su tribu contra una reina poderosa pero desesperada que quiere que los gemelos sean destruidos. Alfre Woodard interpreta a Paris, el líder espiritual de Baba Voss. La serie presenta un elenco que no videntes o personas con baja visión, quienes ayudaron a dar vida a este mundo de manera más auténtica.

Only Murders in the Building

Plataforma: Hulu

Fecha de estreno: 31 de agosto

De las mentes de Steve Martin, Dan Fogelman y John Hoffman, llega una serie cómica de asesinatos y misterios para todas las edades. “Only Murders in the Building” sigue a tres desconocidos entre ellos (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez), quienes comparten una obsesión con los crímenes y repentinamente se encuentran involucrados en uno. Cuando se produce una muerte espantosa dentro de su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side, el trío sospecha de un asesinato y emplea su conocimiento para investigar la verdad.