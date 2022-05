“Es algo que siempre había deseado”; así se expresó el cantante de música urbana sobre su debut actoral en “The Valet”, producción que estrena este viernes en Hulu. La comedia es producida y protagonizada por Eugenio Derbez, quien interpreta a un empleado de un hotel lujoso de Beverly Hills que accidentalmente queda implicado en los enredos románticos de una de las actrices más famosas de Hollywood, interpretada en la película por Samara Weaving.

Durante una agradable charla virtual, el joven puertorriqueño que lanzó su carrera musical con los éxitos “A solas” y “Soltera” habló en exclusiva con El Nuevo Día sobre lo especial que fue compartir su participación especial en el filme con Derbez y porque está seguro de que será la primera de muchas oportunidades para ir desarrollando su talento actoral.

¿Ya estabas buscando un proyecto para comenzar a desempeñarte como actor o esto se da porque te invitaron a ser parte del elenco de The Valet?

“Te cuento. Ser actor es un deseo que siempre he tenido desde muy niño. Siempre que estaba en la escuela, además de la música, mis amistades me decían tú eres bien gracioso y te acoplas a cualquier papel (que te dan en las clases de teatro), se te da cualquier tipo de comedia. Y eso fue algo que fue creciendo en mí. Gracias a Dios con la música hemos logrado grandes éxitos y seguimos trabajando para eso. Pero como decimos en Puerto Rico, se coló una oportunidad de hacer cine y aquí estamos con ‘The Valet’.”

No eres el primer artista urbano puertorriqueño que da el brinco a la actuación. Cuando surge esta oportunidad ¿llamaste a alguien para pedir consejos?

“No llamé a nadie, pero el tiempo que estuvimos en cuarentena en la pandemia tomé clases con una maestra de actuación de Los Ángeles todos los días por Zoom. Eso me llevó a conocerme un poco más como actor. Esta es mi primera aparición, pero sé que con el favor de Dios van a darse cien mil más”.

¿Cómo te sientes más cómodo frente a las cámaras? ¿Interpretando a otra persona o como Lunay interpretando sus canciones?

“Pues el reto más grande frente a la cámara es tener que hacer de otra persona, que no es a lo que estoy acostumbrado. Estoy ansioso por tener más proyectos como estos para poder dejar mi personalidad a un lado y poder transformarme en otra persona”.

¿Algún género específico en el que te gustaría incursionar como actor?

“Estoy dispuesto a considerar todo lo que me ofrezcan. Pero si me dejo llevar por mis gustos, a mí me gustan mucho las motoras y los carros, todo lo que tenga que ver con velocidad y adrenalina”.

Pues tu escena en “The Valet” es como un chofer que tiene una interacción clave con Eugenio Derbez, un actor que domina la comedia. ¿Cómo fue colaborar con él?

“Pues él es alguien que yo siempre he admirado. No solo por ‘Instrucctions Not Included’; él es la voz del burro de ‘Shrek’. Me voló un poco la cabeza llegar al set a filmar con él, pero me recibió con los brazos abiertos. Me presento a su equipo y pudimos ensayar mucho para que yo me sintiera cómodo. Yo sé que no es lo mismo, pero sentí la misma seguridad que cuando hago mis videos musicales. Él es un actorazo y una tremenda persona”.