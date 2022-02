“Marry Me”, la nueva producción de Universal Pictures que estrena en los cines de Puerto Rico esta semana, le dedica mucho más tiempo a exaltar los múltiples talentos de Jennifer López como artista que en hacer algo novedoso con una comedia romántica.

Este es un genero que no escatima en el uso de convenciones y arquetipos que no tienen nada que ver con la vida real. Sin embargo, la fantasía principal de este filme es hacerle creer al publico que están teniendo un vistazo de como ha sido para López la experiencia de ser una celebridad internacional que ha sufrido todos sus desaires románticos en público.

Todo esto es filtrado a través del personaje de “Kat Valdez”, una cantante que aparenta estar teniendo el mejor momento de su carrera y de su vida personal. Su relación con el cantante urbano “Bastian” (Maluma) ha generado una canción exitosa y es toda una sensación en las redes sociales. Al comienzo del filme la gira de “Kat” está destinada a culminar con una boda con “Bastian” frente a una audiencia de miles de sus fanáticos. Demás está decir que este plan no se da y es tronchado cuando la protagonista ya está en tarima y lista para casarse.

PUBLICIDAD

El desaire amoroso lleva a “Kat” a tener una boda como quiera -literalmente- con un extraño del público, que por supuesto está allí esa noche de casualidad. Este es interpretado por Owen Wilson, quien con poca ayuda del guión casi logra que su personaje registre como un ser humano real y no como un arquetipo romántico idealizado. Su “Charlie” no tiene tiempo para estar al tanto del perfil de “Kat” en la cultura popular. Como padre soltero y maestro de matemáticas de escuela elemental no le interesan las redes sociales; y a pesar de que su matrimonio terminó en divorcio no ha perdido la esperanza de una conexión romántica. Esto abre las puertas a que lo que comenzó como un locura impulsiva y accidentada pueda generar un romance real entre dos personas que viven en mundos completamente opuestos.

La peor versión de esta película sería una producción inerte y manipuladora que utiliza esta nueva incursión de Jennifer López en una comedia romántica como una plataforma multimedios. Una oportunidad para humanizar el perfil de celebridad de su actriz principal a la misma vez que genera un álbum con varios éxitos que van a sonar en la radio. Aunque sí hay un elemento de esto, la película no se puede descartar por completo como un ejercicio corporativo y la razón principal es López.

No importa cuán ridículamente inverosímil sea lo que empuja la trama hacia adelante o lo predecible y superficial que sea la forma en que se desarrolla el romance principal, el carisma y la chispa particular de la artista está amplificada al máximo en esta película y la sostiene de principio a fin. A eso se le suma la química genuina que tiene con Owen Wilson. Esta combinación logra que la fantasía que presenta “Marry Me” sea inofensiva, aún en sus momentos más calculados.