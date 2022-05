Si hay algo que ha distinguido las temporadas anteriores de “Stranger Things”, la popular serie original de Netflix que estrena episodios nuevos este viernes 27 de mayo, es la consistencia de su tono. Todo parece indicar que esto no aplica al primer volumen de la cuarta temporada. En los primeros cuatro episodios cada historia es el equivalente de visitar una sección diferentes de un video club en los ochenta.

La subtrama que tiene a Joyce (Winona Ryder) tratando de averiguar si Hopper está vivo y encarcelado en Rusia es la única que se construye sobre el tono de la temporada anterior. En esta sección los hermanos Duffer, creadores y directores de la serie, claramente quieren mezclar convenciones de películas de acción de bajo presupuesto con elementos de aventuras de espionaje e intriga de la Guerra Fría. De la misma forma, la sección que es dedicada a mostrar como Eleven (Millie Bobby Brown) ha fracasado en adaptarse a su nueva escuela superior retoma como este personaje claramente alude a Carrie. De hecho el primer prólogo de la temporada apunta a que el destino de Eleven podría ser igual de trágico y oscuro que esa creación de Stephen King.

Sin embargo, la trama central de estos primeros episodios muestra cómo los adolescentes de Hawkins que ya han salvado el mundo en par de ocasiones y van a enfrentar una nueva fuerza sobrenatural malévola. Esta sección claramente carga con la influencia de Wes Craven y las películas de “A Nightmare on Elm Street”. Esto empuja la serie firmemente hacia las convenciones de horror, con secuencias donde personajes son eliminados de forma explícita.

Aunque el brinco de tono no impide el que la serie siga siendo igual de entretenida que cuando estrenó, en esta ocasión la mezcla particular de nostalgia con odas a momentos claves de la cultura popular ha perdido su efectividad. Esto se debe a que en esta ocasión muchas de las referencias se quedan a nivel superficial y no son utilizadas para profundizar el desarrollo de los personajes. En uno de los episodios hay un junte de dos personajes femeninos que nunca han interactuado y en vez de dar espacio para crear una dinámica entre ellas, el guión opta por usar esto para hacer una referencia directa a “Silence of the Lambs”.

De la misma forma, la narrativa que se construye alrededor de Eleven en esta ocasión, de muchas formas niega las experiencias emocionales de este personaje en las temporadas anteriores. De todas las historias que se trabajan en estos primeros episodios, esta es la que resulta más impredecible. Aún así, el misterio mas grande parece ser como la producción va a lograr que todas sus tramas se entrelacen para darle un cierre efectivo y satisfactorio a la serie.