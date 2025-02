“Me temo que me definirá para el último capítulo de mi vida. Pero estoy muy emocionado” , indicó el veterano actor al citado medio especializado sobre el icónico papel donde encarna al director del Colegio Hogwarts.

“Bueno, fue una sorpresa total para mí”, dijo el veterano actor. “Había recibido una llamada telefónica en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil, porque me definirá para el último capítulo de mi vida, me temo”, precisó el veterano actor.