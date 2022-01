Resulta curioso cómo la nueva docuserie “Neymar The Perfect Chaos” se las ingenia para que el vistazo detallado a la carrera y la vida privada del futbolista brasileño no solo sea interesante para los que son sus fanáticos y siguen este deporte, pero a la misma vez no puede evitar crear un desbalance notable en la forma en que presenta su narrativa principal.

De los tres episodios que estrenaron esta semana en Netflix, los que resultan vitales son aquellos que van más allá de lo que le ha sucedido a Neymar en el campo de fútbol; su relación estrecha y conflictiva con su padre; los detalles de cómo se recuperó de sus lesionre; cómo maneja la atención, sea positiva o negativa; la forma en que la pandemia cambió la relación con su hijo. Todo esto apoyado con la voz de Neymar que -durante toda la serie- sostiene un tono introspectivo genuino. Más impresionante aún es el espacio considerable que se les da a todos aquellos que tienen algo negativo que decir sobre la estrella, sea sobre sus decisiones profesionales o su perfil como celebridad. Esto permite que la serie dé la impresión que tiene como objetivo presentar un retrato completo de su sujeto y no funcionar como una herramienta de relaciones públicas.

Sin embargo, en el episodio número dos todo eso pasa a un segundo plano para darle espacio a los momentos más memorables de Neymar dentro del campo de fútbol. Aunque esto sea algo obligatorio dentro del formato de la biografía de un atleta destacado, el contraste con el resto del material es notable y, en par de ocasiones, registra como relleno. De seguro, mucho de los fanáticos de Neymar no tendrán objeción a que este episodio sea más un “highlight reel” deportivo que un documental. Eso no quita que lo más interesante seguirá siendo cómo la serie muestra otra perspectiva de esos eventos que fueron tan trascendentales en la carrera del atleta.

Dentro de la escala del proyecto esto fácilmente se podría despachar como un tropiezo menor. El resto del material es presentado de una forma más ágil, descartando el contar la jornada de Neymar en un orden cronológico tradicional. Aun así, el gancho principal de “Neymar The Perfect Chaos” es todos los momentos que claramente ilustran la humanidad de su figura titular y la forma consistente en que muestra el otro de lado de la moneda de los sucesos que han retado la estabilidad en su vida y los sucesos que lo han glorificado como atleta.