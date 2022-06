La película puertorriqueña “Mixtape”, el nuevo largometraje de Benji López (”Mi verano con Amanda) que estrena esta semana en los cines de la isla, genera entretenimiento efectivo alrededor de una propuesta audiovisual moderna y atractiva.

Este filme de adolescentes se mantiene en tierra firme siempre y cuando el guion le permita a su director balancear la dosis de comedia y realismo mágico de la trama con el talento evidente de su elenco principal. Esto es puesto a prueba en la última sección del filme, cuando el libreto opta por quedarse en la superficie de la relación central y aterriza en un clímax forzado. Esto no descarrilla el filme por completo, pero sí le resta un poco a su encanto particular que está completamente en despliegue durante gran parte de los primeros dos actos del guion.

Ese recurso está directamente atado a la forma efectiva en que la dirección de López le da un buen ritmo a la narrativa y en su colaboración con Felipe Albors en el rol protagónico. Aunque hay mucho en esta producción que requiere que el espectador acepte cosas que convenientemente solo suceden en una película, Albors y su director se las ingenian para que Sammy, un adolescente que solo está interesado en crear su propia música, registre de forma genuina. Este logro protege el núcleo emocional del filme, lo cual resulta importante cuando el guion de Jay Smith se entrega de lleno a maquinaciones y virajes que le restan credibilidad a la trama.

Esto es algo que se manifiesta completamente en el clímax de la película. Antes de eso, “Mixtape” se presenta como una variación moderna de “The Karate Kid”, sin las artes marciales por supuesto. Aquí también tenemos a una madre soltera (Geraldine Bazán) que se muda de vuelta a Puerto Rico con su hijo en busca de una nueva oportunidad. Para ella eso significa una posición como periodista de un medio que está dando un brinco a las plataformas digitales. Para su hijo Sammy (Albors) eso conlleva los retos de ser el chico nuevo en una escuela. Una fascinación con la chica más atractiva y talentosa de su clase (Didi Romero) coloca al protagonista en la mirilla de su exnovio (Adán Allende). Estos abusos constantes llevan a Sammy a tener una relación especial con Miguel (Wilfred Morales), quien ofrece una ayuda que termina complicando aún más la vida del protagonista.

Considerando que el material de promoción no da el detalle peculiar de cómo Sammy pasa de ser víctima de bullying al chico más popular de su escuela obliga a que no pueda ser discutido en esta reseña. Lo que sí se puede decir es que a diferencia del entrenamiento que le da Mr. Miyagi a Daniel, el recurso que usa Miguel con Sammy empuja la película más a ser una comedia de enredos. No es que esto no sea entretenido, pero el guion pierde la oportunidad de crear una conexión emocional más profunda entre estos dos personajes, lo cual hubiera resultado en un final más satisfactorio. Resulta irónico que esto suceda en una de sus historias secundarias. Con mucha brevedad, y con el talento de Geraldine Bazán y Cristina Soler, se crea una amistad entre la madre de Sammy y su chofer de Uber mucho más emotiva que la de los protagonistas del filme.

Los tropiezos del guion serían más fácil de perdonar si la sensibilidad de “teen movie” de los 80 de los enredos del clímax no chocaran con lo moderno y efectivo que resulta todo lo demás de esta película. Su última secuencia rescata un poco de la chispa del principio, lo suficiente como para que el que disfruta de este género de películas salga satisfecho del cine.