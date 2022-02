“Moonfall”, largometraje de Lionsgate que estrenó en los cines de la Isla esta semana, es otra película donde Roland Emmerich (2012, “Independence Day”) destruye el planeta Tierra con la ayuda de un presupuesto multimillonario y muchos efectos especiales digitales.

Sin embargo, en esta ocasión el gancho principal del guion es tan absurdo y todo lo que se plasma en pantalla es tan grandiosamente inverosímil, que el entretenimiento en gran escala, por más risible que pueda ser, resulta ser divertido.

Si eres el tipo de espectador que no tuvo problemas con el uso conveniente de los lobos digitales en “The Day After Tomorrow” o no le sube la presión que James Bond haya sobrevivido brincar de un avión sin paracaídas, “Moonfall” es la película para usted.

Además del despliegue visual agresivamente creativo de efectos especiales impactantes, el pulso del filme brinca cada que vez que Halle Berry, Patrick Wilson y John Bradley tratan de darle veracidad a una situación extrema que simplemente no la tiene. Berry en particular parece haber aceptado el rol simplemente para poder decir “yo soy la directora de NASA” en múltiples ocasiones.

La NASA resulta ser uno de los recursos cruciales para tratar de salvar el mundo cuando la Luna repentinamente se sale de órbita. Berry y Wilson interpretan a exastronautas que vieron sus carreras descarriladas después de una misión que terminó en tragedia.

El guion utiliza esto como su incidente inicial, pero dentro de todo el ruido digital de los últimos dos actos esto resulta totalmente inconsecuente. El verdadero tono del filme, liviano y con acción bombástica, queda mucho más cuando John Bradley está en pantalla.

El actor interpreta a un “nerd” científico con una predilección por teorías de conspiración. Aquí su personaje descubre lo que va a pasar con la luna mucho antes que los expertos y resulta ser una figura clave para intentar salvar el mundo.

Aunque las razones detrás de por qué la luna sale de su órbita sean genuinamente ridículas, hasta en un contexto de ciencia ficción, como director Emmerich trata el material como si este guion fuera el “Gone With the Wind” de este subgénero.

Este enfoque crea el simulacro de que se está experimentando entretenimiento efectivo en una gran escala y un espacio para que esto sea genuinamente divertido, aunque esto se derrumbe con facilidad si alguien examina las maquinaciones del guion.