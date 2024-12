Muere Ángela Álvarez, ganadora de un Latin Grammy a los 95 años

Su nieto Carlos José Álvarez dio a conocer a la revista Billboard la muerte de su abuela a los 97 años , que hizo historia en la música y que murió rodeada de su familia, que no informó la causa de su muerte.

1 / 9 | Fotos: La “abuela de los Latin Grammy” que cautivó los corazones a sus 95 años. Ángela Álvarez en la alfromba roja de los Latin Grammy en el Mandalay Bay Michelob Ultra Arena, el 17 de noviembre de 2022. - The Associated Press

El bolero es “algo que tú expresas, que sientes y si tú estás enamorado escribes”, dijo Álvarez en la entrevista con EFE y afirmó que su capacidad de componer es un regalo de Dios y que se sorprendía porque no le costaba trabajo escribir.

Álvarez aprendió a cantar y tocar el piano a temprana edad y comenzó a escribir sus propias canciones. “Cuando yo era niña, tenía dos tías que tocaban el piano y ellas me enseñaron a cantar. Cuando había reunión de familia, yo era la artista; me hacían vestidos y siempre me gustó actuar”, dijo en una entrevista con Billboard en español, recordó hoy la revista.