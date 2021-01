Dirigió cine y televisión, fue responsable de superproducciones y filmes de bajo presupuesto, y también se movió con comodidad entre la ficción y el documental. Michael Apted hizo de todo y en su carrera de casi 60 años se ganó el respeto y la admiración de una comunidad que destacó su importancia luego que el pasado viernes sus representantes informaran de su fallecimiento, a los 79 años.

Un portavoz del Sindicato de Directores de Estados Unidos -organismo que presidió entre 2003 y 2009- agregó que el deceso del británico ocurrió la noche del jueves en Los Ángeles, pero no se informó la causa.

Apted tiene un currículum más que destacado: En 1980 hizo “Coal Miner’s Daughter”, la primera película que realizó en Estados Unidos, país que desde entonces se convirtió en su residencia permanente. El exitoso filme contaba la vida de la cantante country Loretta Lynn y le valió al Oscar a Mejor Actriz a Sissy Spacek.

El director también le entregó nominaciones a la misma estatuilla a Sigourney Weaver por “Gorillas in the Mist” (1988) y a Jodie Foster por “Nell” (1994). También comandó cintas de alto presupuesto como el filme de la saga de James Bond “The World is not Enough” (1999) y la adaptación de la popular novela “The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader” (2010).

PUBLICIDAD

En televisión también hizo de todo: partió dirigiendo la popular telenovela inglesa “Coronation Street”, que se exhibe en ese país desde 1960 hasta la actualidad, y también destacó en la serie de HBO “Roma” (2005).

Fue un documentalista elogiado, con cintas como “Incident at Oglala” (1992) y “Moving the Mountain” (1994). De hecho, fue en el documental que Apted hizo uno de sus trabajos más longevos e influyentes. En 1963, como parte del equipo de investigadores del programa de TV “World in Action” de la señal ITV participó en la selección de 14 niños de siete años de edad para un espacio en el que ellos entregarían su visión del mundo. El resultado se llamó “Seven up!”, dirigido por Paul Almond.

Siete años después las cámaras volvieron a buscar a los mismos niños en un documental -secuela llamado “7 plus seven” (1970), que esta vez Apted dirigió y que inició una saga aplaudida y premiada en que el director volvía al mismo grupo cada siete años. Siguieron otros siete filmes, el último de ellos (“63 up”), estrenado en 2019.

Kevin Lygo, actual director de ITV, dijo: “La serie ‘Up’ mostró todo lo bueno que podía dar la televisión en su ambición y su capacidad en ser el espejo de la sociedad y en entretener a la gente, enriqueciendo a la vez nuestra perspectiva sobre la condición humana”.