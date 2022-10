Londres - El actor escocés Robbie Coltrane, que interpretó a un psicólogo que resolvía crímenes en la serie de televisión “Cracker” y al semigigante Hagrid en las películas de “Harry Potter”, falleció a los 72 años.

La agente de Coltrane, Belinda Wright, dijo que falleció el viernes en un hospital en Escocia. La agente no reveló la causa.

Coltrane saltó a la fama como un detective rudo en la serie “Cracker” de la década de 1990 por la que ganó el premio a mejor actor de la Academia Británica de Televisión por tres años consecutivos.

Interpretó al amable Hagrid, semigigante y mentor del niño mago, en las ocho películas de Harry Potter, estrenadas entre 2001 y 2011.

Otros papeles incluyen el de un jefe del crimen ruso en los thrillers de James Bond “GoldenEye” y “The World is not Enough” (“007: El mundo no basta”).

PUBLICIDAD

Coltrane fue muy elogiado por interpretar a un astro de televisión con un oscuro secreto en la miniserie de “National Treasure” de 2016.

Wright dijo que “además de ser un actor maravilloso, tenía una inteligencia forense, brillantemente agudo, y después de 40 años de ser orgullosamente su agente, lo echaré de menos”.

A Coltrane le sobreviven su hermana Annie Rae, su exesposa Rhona Gemmell y sus hijos Spencer y Alice, señaló Wright