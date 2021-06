La precariedad y el placer que supone habitar Puerto Rico es la línea que entrelaza una muestra de cine de siete artistas boricuas que será presentada este martes, 29 de junio, en la página de Art Mile, un espacio de exhibición virtual de la ciudad de Detroit.

Amanecer de Acuario, como fue titulada la muestra, fue curada por la artista Cristina Tufiño. El evento, que será transmitido durante 24 horas, contará con trabajos de los cineastas Macha Colón (Gisela Rodriguez Ramos), Oswaldo Colón, Sofía Gallisá Muriente, Andrea Narvaez, Alex Ramos y Pablo Santiago.

Tufiño, en declaraciones escritas, explicó que al proyectarse juntas las películas suponen un examen del panorama político de Puerto Rico, al tiempo que permiten celebrar la libertad creativa, resiliencia y la esperanza que ofrece la comunidad de artistas locales.

Fue su propia exploración con la cinematografía lo que llevó a la realizadora multidisciplinaria a curar la muestra. Tufiño, quien es artista residente de Red Bulls Arts, entidad que trabaja en colaboración con Art Mile, produjo en el 2018 un filme que no terminó. El proyecto Dancing at the End of The World comenzó justo después de que el huracán María golpeó a la isla en el 2017.

“En la película exploro la vida de una artista quien tiene una muestra de pintura pero se encuentra en crisis mientras lidia con una complicada relación con su asistente de estudio, quien simplemente la imita con el propósito de terminar el trabajo. Escribí la película y filmé algunas partes en la Isla de Cabra y San Juan en 2018 pero nunca fue completada”, contó en un comunicado.

Fue en ese momento que se interesó por las narrativas sobre la mujer, sexualidad, angustia emocional, el conocimiento y simbolismo esotérico, así como el glamour tropical en el contexto de los paisajes e interiores de la isla, cita la declaración de la curadora boricua.

“Puerto Rico se sintió como un espacio extremadamente precario después del huracán María, a pesar de no completar la película, me interesé más en la comunidad de jóvenes cineastas de la isla: Oswaldo Colon Ortiz, Macha Colón, Sofia Gallisa y Andrea Narvarte, quienes aparecen [en la muestra]”, sostuvo.

¿Por qué Amanecer de Acuario?

La serie de videos toma su nombre por el trabajo del fenecido astrólogo Walter Mercado.

“El trabajo de su vida fue un cruce multigeneracional de abuelas a madres e hijas e hijos para asumir un estatus icónico a través de la comunidad LGTB en Puerto Rico y América Latina”, señala el comunicado.

Tufiño opina que existir en Puerto Rico es reconocer y presenciar el dogma violento de la ideología capitalista, que ha destrozado su paisaje y psique. Sin embargo, siempre ha habido resistencia y esperanza, para demostrarlo usa una cita del astrólogo.

“Todavía estamos en los albores de la Era de Acuario. Durante muchos años, estuvimos en la Era de Piscis. Pero la Era de Acuario es llamada la hermandad universal. Ahora, las parejas del mismo sexo pueden casarse. Ahora estamos completamente abiertos y la gente puede expresarse, aceptarse mutuamente. Los tiempos han cambiado. Estamos entrando en un amanecer de luz“.

Lista de filmes que serán proyectados:

- Dancing at the End of the World ( 2018) - Cristina Tufiño

- Wednesdays at the Jamaat (2017) - Sofia Gallisa Muriente

- El Hombre Que Nadie Conoció / The Man Who No One Knew (2019) - Oswaldo Colón Ortiz

- Jugo de Guanábana (2021) - Andrea Narvaez

- Anthony Legrand (2018) - Macha Colón (Gisela Rodriguez Ramos)

- Fernando Doesn’t Surf Anymore (2008) - Alex

- Factual Video About Plaza Las Americas Film - By AIMBOT (Pablo Santiago)