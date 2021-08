El actor Néstor Rodulfo respira absoluta felicidad desde hace un año y medio en su regreso a Puerto Rico. Volver a estar en su patria para él ha sido el tiempo perfecto para estar con lo más preciado: su hijo, Diego Antonio Rodulfo, de 15 años, y su progenitora.

El actor llevaba 12 años radicado en México, pero la pandemia, como él dice, “por suerte me cogió en mi país”. Su estadía en la isla le ha permitido no solo trabajar de manera virtual para audiciones, sino que además cumple uno de sus sueños de habilitar una residencia en uno de los pueblos más hermosos de la zona costera: Isabela.

En Isabela ha encontrado otro ritmo de vida, un poco más pausado y libre de contaminación urbana.

“Estoy feliz de estar acá. Antes de la pandemia en diciembre de 2019 llegué a Puerto Rico para realizar una obra con Ernesto Concepción y nunca se estrenó por la pandemia. Gracias a eso, la pandemia me agarra acá y puede estar con mi mamá que está sola y con mi hijo. Me hubiese vuelto loco con la incertidumbre que había desde México. Todo el año aproveché para hacer locuciones. Estoy arreglando un lugar en Isabela porque este pueblo es hermoso y me transmite mucha paz. Además, puedo ver a mami y mi hijo sin estar tan lejos de San Juan. Ellos me hacían mucha falta”, sostuvo el artista que a pesar de la paralización de la industria del cine y del teatro durante el 2020 pudo trabajar en una importante producción de Hollywood que se rodó en diciembre en Puerto Rico y en la que participa el actor y productor Mel Gibson.

Rodulfo forma parte del elenco del filme “Panamá” que se rodó en Puerto Rico, bajo la dirección de Mark Neveldine. La exreina de belleza Kiara Liz Ortega también es parte de la producción de Hollywood. El filme que todavía está en etapa de producción se desarrolla en el 1989 en Panamá durante la invasión de Estados Unidos al país centroamericano. El largometraje es inspirado en hechos verídicos. Los roles protagonistas recaen en Cole Hauser, Mel Gibson y Charlie Weber.

El actor puertorriqueño interpreta al general “Justines”, un militar que fue la mano derecha del presidente de Panamá en esa época, Manuel Noriega.

“A pesar de que fue un año duro tuve está gran oportunidad. En Los Ángeles había hecho dos películas anteriores, pero considero que es un paso importante porque el rol es un antagónico con mucha importancia en la historia. Además, participaron otros actores puertorriqueños y eso me pareció extraordinario. Se rodó en diferentes lugares para recrear toda la parte de Panamá. De verdad que estoy muy entusiasmado con este proyecto que cuenta una historia de hechos históricos”, explicó el actor.

El rostro de Rodulfo no solo se verá en la pantalla grande, también podrá ser visto en las plataformas de contenido streaming, ya que recién se estrenó el filme “Peligro en tu mirada” en el servicio Pantaya. El filme es una producción mexicana protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, Mauricio Islas y Erik Elías, actores reconocidos en la isla por sus participaciones en novelas o en reality.

El actor interpretó el personaje de “César”, quien es un investigador en el thriller que expone los riesgos del oficio del periodismo y la política.

El otro largometraje que estrenó en 2020 fue “Animales humanos” para la plataforma “Prime video” de Amazon. El actor filmó en verano del 2019 la película, pero no fue hasta diciembre del año pasado que se exhibió debido al retraso provocado por la pandemia. Rodulfo caracterizó el personaje antagónico de “Chava”. El flilme en español fue dirigido por Lex Ortega y contó con los actores Adriana Louvier, Antonio de la Vega, Aora Gimeno y Camila Nuñez.

Por lo pronto, el actor se quedará en Puerto Rico, ya que en noviembre rodará otro filme en la isla. El artista no está autorizado a dar detalles del filme, pero aseguró que se trata de una gran e importante producción. Ante la nueva realidad de que las audiciones se realizan en formato virtual tampoco se le requiere establecerse nuevamente en México, lo que considera una ventaja para estar con su familia.

De ser seleccionado en alguna otra producción de cine, serie o teatro, contemplaría entonces viajar para el rodaje y regresar a su país.

“De verdad que la tranquilidad que siento en Isabela no la cambio por nada. Estoy enamorado. Llevo un mes y medio y no me quiero ir de aquí, no sé cómo voy hacer cuando me toque ir a otro lado. Estoy contento con trabajar en mi tierra. Aquí hay mucho talento”, puntualizó el artista.