Si eres fanático de la saga “To All the Boys: Always and Forever” de Netflix, seguramente quedaste vislumbrado con las escenas del café donde Lara Jean, su hermana Katherine y Haven pasan a degustar café y cup cakes y da la ilusión de que se encuentran dentro de un cómic.

Esta semana, la empresa de entretenimiento estadounidense confirmó que el lugar es real.

“Dato curioso: Este adorable café en ‘To All the Boys: Always and Forever’ es real. Se llama Café Yeonnam-dong 223-14 (el nombre de la calle) y es uno de los espacios más visitados en Seúl”, sostuvo Netflix a través de las redes sociales.

Café Yeonnam-dong 223-14 se ha hecho viral por su original decoración. Según el portal My Modern Met, el local está inspirado en “W-Two Worlds”, una popular serie de fantasía que se emitió en Corea del Sur en 2016 y que se centraba en el choque entre el mundo real y uno de fantasía.

El interior de la cafetería está pintado de blanco, con cada objeto o detalle delineado en negro para, de esta manera, impartirle una apariencia intrigante de dibujo de lápiz y papel. Los muebles se fusionan a la perfección con el arte de las paredes, que incluyen marcos divertidos y un perro mirando desde una ventana.

Por su parte, JS Lee, gerente de mercadeo del lugar, dijo a CNN Travel que el sitio “ha tenido éxito porque todos nuestros clientes toman fotos. Nos hicimos famosos de forma muy natural”.