The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story – Se trata de una serie de nueve episodios que forma parte de del programa FX American Crime Story. La muerte de Versace a manos del asesino serial Andrew Cunanan desató muchas dudas y rumores. Esta serie -basada en el libro “Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History”, de Maureen Orth- va aclarando los hechos hasta llegar al momento en que Cunanan segó la vida del diseñador italiano. (Suministrada)