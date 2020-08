Sherlock Holmes tiene una hermana. Y esa hermana no tiene intenciones de hacer lo que nadie más le diga, menos aún cuando su madre está desaparecida. “Enola Holmes”, película protagonizada por la estrella juvenil Millie Bobby Brown, lanzó su primer tráiler semanas antes de lanzarse en Netflix. Participan también Henry Cavill (”Superman”) y Sam Claflin (Me Before You).

Esta nueva ficción narra la historia de Enola Holmes, quien la mañana en que cumple 16 años, se despierta y descubre que su madre (Helena Bonham Carter) ha desaparecido, dejando atrás una extraña variedad de regalos, pero ninguna pista de adónde se ha ido ni por qué. Tras vivir una infancia despreocupada, Enola queda de pronto al cuidado de sus hermanos Sherlock (Henry Cavill) y Mycroft (Sam Claflin), quienes están convencidos de que lo mejor es enviarla a una escuela para señoritas. Enola se rehúsa y huye a Londres para buscar a su mamá.

Durante su viaje, se ve enredada en un misterio que gira en torno a un joven lord fugitivo (Louis Partridge) y se convierte en una auténtica superdetective que eclipsa a su famoso hermano a medida que desvela una conspiración que podría alterar el curso de la historia.

Esta cinta está basada en la popular serie de libros de Nancy Springer, “Enola Holmes” es una nueva y dinámica mezcla de misterio y aventuras que le presenta al mejor detective del mundo a su mayor rival hasta el momento: su hermana adolescente.

Dirigida por Harry Bradbeer, quien ha trabajado en las series “Fleabag” y “Killing Eve” (ambas creadas por la aclamada Phoebe Waller-Bridge), “Enola Holmes” es un personaje que no aparece en los cuentos y novelas creadas por Sir Arthur Conan Doyle, autor original de Sherlock Holmes. En cambio, la hermana menor del detective es creación de la novelista Nancy Springer en base a la obra conocida, que pasó a ser parte del dominio público; aunque no en su totalidad.

El elenco de Enola Holmes también incluye a Adeel Akhtar, Fiona Shaw, Frances de la Tour, Louis Partridge, Burn Gorman, Susan Wokoma, Claire Rushbrook, David Bamber, Hattie Morahan, y Helena Bonham Carter.