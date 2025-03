Netflix no descarta volver a trabajar con Karla Sofía Gascón

Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix , dijo al medio estadounidense Variety que no descartaba volver a trabajar con Karla Sofía Gascón , la protagonista de “Emilia Pérez” , a pesar de la controversia generada por unos comentarios de carácter racista y xenófobo que la actriz publicó en redes sociales.

El directivo también aseguró que no tenía pensado revisar las redes sociales de los actores tras dicho incidente: “Lo que solemos investigar son sobre todo los titulares. ¿Las redes sociales de alguien creaban titulares antes? Por otra parte, yo no estoy en Twitter (conocida ahora como X), así que no voy a entrar y mirar el Twitter de otra persona”, declaró Sarandos.