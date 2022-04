En menos de cuatro meses se cumplen 60 años desde su fallecimiento y el mito en torno a la figura de Marilyn Monroe solo sigue creciendo.

Era la madrugada del 4 de agosto de 1962 cuando el psiquiatra de la actriz, Ralph Greenson, recibió el llamado del ama de llaves de la estrella, Eunice Murray, quien encontró la puerta de su dormitorio cerrada con llave y presintió que algo andaba mal. Greenson entró a la pieza por una ventana y encontró sin vida a la actriz en su cama.

El deceso fue declarado oficialmente a las 3:50 horas por el médico de Monroe, Hyman Engelberg. La noticia causó impacto mundial: sorpresivamente moría el mayor símbolo sexy de Hollywood en su historia, una de sus actrices más glamorosas y una de las figuras más trágicas del cine estadounidense. Tenía 36 años.

Con el paso de todos estos años, múltiples producciones para cine y televisión han mantenido vivo el mito en pantalla. Hoy, de hecho, debuta en Netflix la más reciente de ellas. Se trata del documental “The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes”, de Emma Cooper, un filme que vuelve a revisar la vida de la estrella y que tiene entre sus pasajes más interesantes una indagación en torno a lo que para muchos, por décadas, ha sido una muerte misteriosa.

En 101 minutos, el filme parte con breves declaraciones de la propia Monroe registradas en audio. Sin embargo, las cintas a las que el título hace referencia son las grabaciones de las entrevistas del escritor irlandés Anthony Summers, quien en 1985 publicó un recordado libro sobre la estrella (“Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe”), donde ya cuestionaba la muerte calificada por las autoridades de la época como provocada por un envenenamiento agudo por barbitúricos. El texto recoge las experiencias de Summers en 1982, cuando un periódico inglés le encargó cubrir los hechos relativos a la decisión del fiscal de distrito del condado de Los Angeles de reabrir la investigación en torno al fallecimiento, algo que no prosperó.

Es, justamente, el libro de Summer el que sirve de esqueleto para el nuevo documental de Netflix, con testimonios del mismo autor y la publicación de sus entrevistas, que son recreadas por actores en pantalla. El propio Greenson y figuras como Billy Wilder, Jane Russell y John Huston, se escuchan en el filme, que ocupa gran parte de su duración en recorrer los aspectos más famosos y conocidos de Monroe, entre ellos sus renombradas películas (“All About Eve” y “The Misfits”) y sus grandes romances con figuras como el escritor Arthur Miller y el beisbolista Joe DiMaggio.

El filme también se concentra en su relación con los hermanos John y Bobby Kennedy y los relaciona a ellos con un esfuerzo por silenciar a Monroe que estaría al centro de su muerte.

“The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes le sirve a Netflix como una suerte de calentar motores a la espera del estreno en la plataforma, antes de fin de año, de “Blonde”, la película de Andrew Dominik basada en la novela de Joyce Carol Oates sobre la estrella de cine. Interpretada por la cubana Ana de Armas, la cinta promete ser una de las más comentadas de la temporada y ya suena como una posible carta en la próxima carrera por el Oscar.

Y hay más. En junio próximo debutará en el canal francés Toute l’Histoire otro documental sobre Monroe. Se titula “Marilyn: Her Final Secret”, que dirige François Pomès y tendría como plato fuerte la confirmación de la identidad del padre biológico de la estrella, que se trataría de Charles Stanley Gifford, que para muchos de quienes por décadas han investigado la vida de la actriz es el principal sospechoso de serlo. Gifford habría tenido un romance pasajero con la madre de la estrella, Gladys Peral Monroe, cuando ella trabajaba en la compañía Consolidated Film Industries, donde él era capataz.