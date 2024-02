“Oppenheimer” y Lily Gladstone ganan en los premios SAG

Los SAG se transmitieron por primera vez en vivo por Netflix, siendo la primera gran entrega de premios de Hollywood transmitida exclusivamente en un servicio de streaming. Eso hizo llevó a algunos ajustes significativos a las tradiciones ancestrales de tales ceremonias. No había anuncios. Se podían decir groserías. (“No digas nada que no dirías frente a Oprah”, dijo Idris Elba). Y los ganadores fueron entrevistados tras bambalinas.

Aunque los SAG no siempre significan el éxito de los Oscar. Dos de los últimos cinco ganadores del gremio “The Trial of the Chicago 7″ (”El juicio de los 7 de Chicago”) y “Black Panther” perdieron en los Premios de la Academia. Pero en los últimos dos años, los cinco premios principales del SAG -mejor elenco y los cuatro ganadores de actuación en cine- han mantenido correspondencia con los eventuales ganadores del Oscar, incluidos los elencos de “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) y “CODA”. Las votaciones para los Oscar concluyen el martes.