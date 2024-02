“La sociedad de la nieve” domina los Premios Goya al llevarse 12 premios

“Hemos estado 10 años escuchando a gente que nos decía que esa película no era posible, que no se podía hacer una película en español con ese nivel de ambición”, dijo Bayona, que ya contaba con tres goyas como director pero nunca había visto una de sus obras reconocida como la mejor del año. “Y digo que se equivocaron porque (...) lleva 150 millones de espectadores (en Netflix) en todo el mundo. Una película hecha en España. En español”.

“Creo en el cine español y pienso en esta gente que estuvo en la montaña abandonada, dados por muertos en el medio de la nada y pudieron salir porque trabajaron juntos y colaboraron para hacer lo imposible. Y esa es la idea que siempre he querido yo de nuestra familia el cine español: juntos podemos conseguir lo que queramos”, agregó un emocionado Bayona.

Estibaliz Urresola Solaguren, que partía como la gran favorita con 15 nominaciones por su ópera prima “20,000 especies de abejas”, se quedó con los de mejor dirección novel y mejor guion original — además del mejor actriz de reparto para Ane Gabarain — por una cinta que surgió del suicidio de un adolescente trans y en la que cuenta cómo Lucía se presenta como una niña transgénero ante su familia durante unas vacaciones.

El argentino agradeció el premio “a mis amigos de la montaña (...), a los sobrevivientes de los Andes, a los que no volvieron y a los familiares (...) por dejarnos contar esta historia”.

“Es urgente que todos exijamos certezas de igualdad. Eso pasa por condenar todos los abusos y la violencia sexual, y por revisar de manera profunda las estructuras que lo permiten. Aquí, en el cine, también se acabó”, agregó , utilizando el lema que popularizaron las futbolistas de la selección española de fútbol luego de que su victoria en la Copa Mundial quedó eclipsada por un beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso.

La actriz pidió “un futuro donde la igualdad sea la norma y no la excepción (...) Queremos espacios de respeto e igualdad en nuestra profesión y en cualquier otro ámbito de la sociedad. Se acabó el abuso de poder y la violencia contra las mujeres”.

“Cuando pienso en el cine español, pienso en la excelencia, no en géneros; en originalidad, no en fórmulas; en humanidad y en corazón, no en cinismo, y en explorar lo que significa ser humano en este mundo”, añadió Weaver, la tercera persona que recibe este reconocimiento de la Academia.