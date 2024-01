“La sociedad de la nieve” logra dos importantes nominaciones al Oscar

La nominación a los máximos galardones del cine estadounidense, que se entregarán el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, llega unos días después de que la cinta no lograra el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, que fue para la francesa “Anatomy of a Fall” (”Anatomía de una caída”) de Justine Triet.

Esta película supuso el regreso de Bayona con una cinta en español desde “El Orfanato” (2007), tras la cual se lanzó al mercado anglosajón con títulos como “The Impossible” (”Lo Imposible”) o más recientemente con la serie “The Lord of the Rings: The Rings of Power”.