Mientras la popular presentadora Padma Lakshmi terminó lo que fue su temporada en el exitoso programa “Top Chef”, continúa a paso firme con la creación de su serie documental “Taste the Nation with Padma Lakshmi”, que se transmite por la plataforma Hulu.

En este nuevo proyecto recorre todo Estados Unidos para explorar las diversas gastronomías existentes, con destaque particular en la cultura de aquellos que son minorías, y parte de esas visitas fue a Puerto Rico.

Así lo compartió Lakshmi en el programa estadounidense “The View”, un tipo “talk show” que se transmite por la cadena ABC, donde estuvo como invitada la primera semana de agosto. Allí se dejó establecido cómo ha sido su travesía por años, conociendo el mundo culinario, e incluso resaltó la estrecha relación entre la comida y la situación política.

La recién doblemente nominada a los Premios Emmy, que se transmitirán el 15 de enero de 2024 desde el Teatro Peacock, en Los Ángeles, habló sobre la situación colonial de Puerto Rico, mientras iban transmitiendo imágenes de su visita a la isla, donde se muestra ubicada en un restaurante, que tiene de fondo el mar y la comunidad La Perla, en el Viejo San Juan.

Allí, la popular actriz y modelo india, y también activista, conoció acerca de la confección y elaboración de los pasteles, así como de dónde provienen sus ingredientes, donde están latentes sus raíces indígenas, así como las africanas y las españolas.

“En mi opinión, Puerto Rico, siendo la última colonia de las Américas, ha sufrido por leyes que realmente no benefician a los ciudadanos de Puerto Rico, porque hay costos de alimentos que son un 25% más caros que en el resto del continente”, explicó acerca del primer episodio de la segunda temporada, al que tituló “Ketchup or No Ketchup”, en el que se habla de la lucha por la independencia de Puerto Rico mientras se relaciona la salsa de tomate con el adorado plato puertorriqueño, que son los pasteles.

La también filántropa, de 49 años, es autora de libros de cocina, como “Easy Exotic”; “Tangy, Tart, Hot and Sweet” y “The Encyclopedia of Spices and Herbs”, así como una autobiografía: “Love, Loss, and What We Ate”.