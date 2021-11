“Passing”, largometraje de Netflix que marca el debut de Rebecca Hall como directora, es un despliegue maravilloso de expresionismo cinematográfico. Con la destreza de una veterana, Hall utiliza todos los recursos de este medio para adaptar la novela de Nella Larsen y honrar la complejidad dramática de su tema central.

Las implicaciones de concretar o tergiversar la identidad racial en una sociedad cargada de prejuicios no es algo particularmente fácil de abordar, pero aquí la directora y su excelente elenco y equipo de producción lo trabaja con una ambición artística que llega libre de pretensiones. El resultado es un filme melancólico y agridulce que le da honestidad emocional a una problemática social que definitivamente no se puede resolver en el espacio de 90 minutos.

Dado la filmografía de Hall frente a las cámaras no es ninguna sorpresa que dos de los recursos más grandes de su ópera prima sean las interpretaciones de sus actrices principales. “Passing” muestra como la vida de dos mujeres que en algún momento se ven forzadas a negar su identidad racial quedan entrelazadas de formas inesperadas y trágicas. Tessa Thompson interpreta a Irene, una mujer con lo que aparenta ser una vida ideal. Madre de hijos saludables, esposa de un doctor prominente y dueña de un hogar acogedor en Harlem. La armonía de todo esto es quebrantada por el racismo rampante que hay fuera de su hogar. Donde el personaje tiene que lidiar con que el potencial de su felicidad esté determinado por el odio y la violencia de otros.

En la secuencia inicial del filme, la protagonista se las ingenia para entrar a un restaurante que solo permite la entrada de clientes blancos. Es allí que se encuentra con Clare (Ruth Negga), una compañera de escuela superior que ha optado por vivir una mentira todos los días de su vida. Negar sus raíces africanas le ha permitido estar casada con un hombre poderoso y de mucho dinero. Sin embargo encontrarse con Irene despierta una nostalgia por las raíces de su pasado que se ha encargado de esconder.

De ese momento en adelante el filme crea un espacio íntimo y complejo para que ambas actrices puedan ilustrar como ambos personajes están atrapados por el mismo dilema. Clare quiere lo que su amiga tiene y por su parte Irene resiente la libertad que la mentira permanente le ha ganado a la que se terminó casando con un racista. El que esto no sea telegrafiado como una novela melodramática es gran parte del atractivo del filme y se da gracias al trabajo solido de Hall en la silla del director.

El único tropiezo del filme llega en su última sección, cuando el no tener una solución concreta al problema central obliga la trama a cerrar con una tragedia para así poder poner un punto final satisfactorio a como los deseos y limitaciones de las dos protagonistas logran quebrantar lo que parecía ser una amistad. El que el final no se sienta como algo inevitable, no le resta al resto del filme. Lo que sí queda claro es que Rebecca Hall podría tener una carrera aún más interesante como directora que como actriz.