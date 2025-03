“La verdad, (la producción de la película) no estaba programada. Simplemente, me surgió la idea un día, eso fue en el año 2012, donde yo entendía que quizás quería hacerle un homenaje a él, quería realmente plasmar su historia en el cine, que la gente conociera un poquito más cerca de su vida. No solamente la vida pública que él tuvo, sino también un poco la vida privada, acontecimientos dentro de su vida, acontecimientos familiares”, dijo Beras oico en entrevista telefónica con El Nuevo Día.