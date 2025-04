Películas de “streaming” para disfrutar durante la Semana Santa

San Juan - Tradicionalmente, durante la Semana Santa las estaciones de televisión transmitían un sinnúmero de películas que iban centradas a la figura de Jesús y del cristianismo. Aunque todavía se transmiten algunas de estas, por los pasados años los servicios de contenido ‘streaming’, como Netflix y, sobre todo, Prime Video, han aumentado las opciones de películas y series con esta temática.

Aquí te dejo con varias opciones para que sirvan de entretenimiento, pero también para reflexionar.

Ben-Hur (1959)

Dónde verla: Tubi y Apple TV+ (alquiler)

Ganadora de 11 premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor actor (Charlton Heston), este clásico del cine muestra la historia de Judá Ben-Hur, un príncipe judío, quien es traicionado y enviado a la esclavitud por un amigo romano en la Jerusalén del siglo I. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que recupera su libertad y regresa para vengarse.

The Passion of the Christ (2004)

Dónde verla: Netflix

Dirigida por Mel Gibson, y protagonizada por James Caviezel y Mónica Bellucci, esta película es una representación de las últimas doce horas de la vida de Jesús, el día de su crucifixión en Jerusalén.

Jesus Christ Superstar (1973)

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Basada en un proyecto de álbum, concepto escrito por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, y la posterior presentación de larga duración en Broadway, esta película narra la historia de los últimos seis días de la vida de Jesucristo a través de la mirada atormentada de Judas Iscariote. Este es un musical donde no hay parlamentos.

Heaven is for Real (2014)

Dónde verla: Roku Channel, Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Esta es la historia de Todd (Greg Kinnear), quien debe encontrar el coraje y la convicción para compartir con el mundo la extraordinaria experiencia transformadora de su hijo Colton (Connor Corum), quien afirma haber visitado el Cielo durante una experiencia cercana a la muerte. Esto trae consigo varias dificultades para la familia.

The Case for Christ (2017)

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

En 1980, el periodista de investigación ateo Lee Strobel (Mike Vogel) aplica sus habilidades periodísticas y legales para intentar refutar la nueva fe cristiana de su esposa Leslie (Erika Christensen), lo que crea una ruptura en su matrimonio. Tras una investigación exhaustiva de casi dos años, encuentra la evidencia histórica de Jesús y, posteriormente, encuentra una nueva fe en Cristo.

The Last Temptation of Christ (1988)

Dónde verla: Prime Video

Dirigida por Martin Scorsese, esta controversial película muestra de vida de Jesús de Nazaret (Willem Dafoe), un carpintero atormentado por las tentaciones demoníacas, la culpa de fabricar cruces para los romanos, la compasión por los hombres y el mundo, y la constante llamada de Dios, quien emprende la búsqueda de la voluntad divina. Sin embargo, a medida que su misión se acerca a su fin, debe enfrentarse a la mayor tentación: la vida normal de un hombre de bien.

Noah (2014)

Dónde verla: Peacock y Pluto TV

Esta película se centra en la figura de Noé (Russell Crowe), el hombre a quien Dios le confió la tarea de salvar a los animales inocentes de la Tierra, mientras las crecientes aguas del diluvio limpiaban el planeta del mal de la humanidad.

The Unbreakable Boy (2025)

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Basada en la vida real, este filme muestra la historia de un niño (Jacob Laval) con una rara enfermedad de huesos frágiles y autismo, quien, a pesar de sus desafíos físicos e incluso de algunas de las crueldades de algunas personas, tiene una capacidad asombrosa para responder con humor, encontrar alegría en la vida y vivir la vida al máximo.

The Ten Commandments (2007)

Dónde verla: Roku Channel, Tubi, Fawesome y Pluto TV

En esta adaptación animada de la historia bíblica, Moisés escucha la voz de Dios desde un arbusto en fuego, lo que lo inspira a confrontar al faraón de Egipto y exigir la libertad de los esclavos israelitas. El faraón accede tras una serie de terribles plagas, y Moisés guía a los israelitas a través del Mar Rojo dividido, hacia la cruda libertad del desierto. Allí asciende al Monte Sinaí y regresa con los Diez Mandamientos.

Between Borders (2025)

Dónde verla: Hoopla, Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Basada en una historia real, esta película sigue a un grupo de misioneros que lo arriesgan todo para compartir el evangelio en zonas restringidas. El reparto está encabezado por Elizabeth Tabish, quien interpreta a María Magdalena en “Los Elegidos”.

The Chosen (2017)

Dónde verla: Prime Video y Fandango

Esta es una serie dramática, que ya tiene cinco temporadas y que tiene la peculiaridad de que se ha presentado en las salas de cine de Estados Unidos y Puerto Rico, basada en la vida de Jesús y quienes lo conocieron. Ambientada en el contexto de la opresión romana en el Israel del siglo I, la serie ofrece una mirada auténtica a la vida y las enseñanzas revolucionarias de Jesús.

Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin (2024)

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)