Premios Oscar 2025: dónde ver por “streaming” las películas nominadas

San Juan - El domingo, 2 de marzo de 2025, se llevará a cabo la ceremonia de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, mejor conocidos como los premios Oscar, sin duda los más importantes dentro de la industria del cine a nivel mundial.

En los pasados años, con la llegada de los servicios de "streaming" es muy fácil para los cinéfilos y amantes del cine, lograr ver prácticamente la gran mayoría de las películas nominadas en las distintas categorías.

Si eres de los que quieres estar al día y crear tu opinión sobre quién debería llevarse cada uno de los galardones, aquí te dejo con un listado de películas que ya puedes ver en la comodidad de tu hogar.

Emilia Pérez

Nominaciones: (13) Mejor película; Mejor dirección (Jacques Audiard); Mejor actriz (Karla Sofía Gascón); Mejor actriz secundaria (Zoe Saldaña); Mejor película internacional (Francia); Mejor fotografía; Mejor edición; Mejor maquillaje y peluquería; Mejor música original; Mejor canción original (“El mal” y “Mi camino”); Mejor sonido; Mejor guion adaptado

Dónde verla: Netflix

Descripción: Esta película sigue la vida de tres mujeres en México, cada una en busca de su propia felicidad. La líder del cártel, Emilia, recluta a la abogada Rita para que la ayude a fingir su muerte para que finalmente pueda vivir auténticamente como su verdadero yo.

Wicked

Nominaciones: (10) Mejor película; Mejor actriz (Cynthia Erivo); Mejor actriz secundaria (Ariana Grande); Mejor diseño de vestuario; Mejor edición; Mejor maquillaje y peluquería; Mejor banda sonora original; Mejor d eño de producción; Mejor sonido; Mejores efectos visuales

Descripción: Elphaba, una joven incomprendida debido a su piel verde, y Galinda, una chica popular, se hacen amigas en la Universidad Shiz en la Tierra de Oz. Después de un encuentro con el maravilloso Mago de Oz, su amistad llega a una encrucijada.

Conclave

Nominaciones: (8) Mejor película; Mejor actor (Ralph Fiennes); Mejor actriz secundaria (Isabella Rossellini); Mejor diseño de vestuario; Mejor edición; Mejor banda sonora original; Mejor diseño de producción; Mejor guion adaptado

Dónde verla: Peacock, Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Descripción: Cuando al cardenal Lawrence se le encomienda liderar uno de los eventos más secretos y antiguos del mundo, la selección de un nuevo Papa, se encuentra en el centro de una conspiración que podría sacudir los cimientos mismos de la Iglesia Católica.

Anora

Nominaciones: (6) Mejor película; Mejor dirección (Sean Baker); Mejor actriz (Mikey Madison); Mejor actor secundario (Yura Borisov); Mejor edición; Mejor guion original

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Descripción: Una joven “mujer de compañía” de Brooklyn conoce y se casa impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado cuando sus padres parten hacia Nueva York para anular su matrimonio.

Dune: Part Two

Nominaciones: (5) Mejor película; Mejor cinematografía; Mejor diseño de producción; Mejor sonido; Mejores efectos visuales

Dónde verla: Netflix y HBO Max

Descripción: Paul Atreides se une al clan de los Fremen, mientras libran una guerra en venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Ante la elección entre el amor de su vida y el destino del universo, se esfuerza por evitar un futuro terrible.

The Substance

Nominaciones: (5) Mejor película; Mejor director (Coralie Fargeat); Mejor actriz (Demi Moore); Mejor maquillaje y peluquería; Mejor guion original

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Descripción: Una celebridad en decadencia toma una droga del mercado negro que replica células y crea temporalmente una versión más joven y mejor de ella misma.

Nosferatu

Nominaciones: (4) Mejor cinematografía; Mejor diseño de vestuario; Mejor maquillaje y peluquería; Mejor diseño de producción

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Descripción: Una historia gótica de obsesión entre una joven atormentada y un vampiro aterrador enamorado de ella, que causa un horror incalculable a su paso.

Sing Sing

Nominaciones: (3) Mejor actor (Colman Domingo); Mejor canción original (“Like A Bird”); Mejor guion adaptado

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Descripción: Divine G, encarcelado en Sing Sing por un crimen que no cometió, encuentra un propósito al actuar en un grupo de teatro junto a otros hombres encarcelados en esta historia de resiliencia, humanidad y el poder transformador del arte.

The Wild Robot

Nominaciones: (3) Mejor película animada; Mejor banda sonora original; Mejor sonido

Dónde verla: Peacock y Apple TV+ (alquiler)

Descripción: Después de un naufragio, un robot inteligente llamado Roz queda varado en una isla deshabitada. Para sobrevivir al duro entorno, Roz se relaciona con los animales de la isla y cuida a un ganso bebé huérfano.

The Apprentice

Nominaciones: (2) Mejor actor (Sebastian Stan); Mejor actor secundario (Jeremy Strong)

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Descripción: Un joven Donald Trump se hizo cargo del negocio inmobiliario de su padre en Nueva York en los años 1970 y 1980, y recibió la ayuda de un infame abogado gay, encerrado en el armario, que lo ayudó a convertirse en una leyenda notoria.

Flow

Nominaciones: (2): Mejor película animada; Mejor película internacional (Letonia)

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Descripción: Gato es un animal solitario, pero como su hogar es devastado por una gran inundación, encuentra refugio en un barco poblado por diversas especies, y tendrá que formar equipo con ellas a pesar de sus diferencias.

Nickel Boys

Nominaciones: (2) Mejor película; Mejor guion adaptado

Dónde verla: Prime Video (alquiler) y Apple TV+

Descripción: Basada en la novela ganadora del premio Pulitzer de Colson Whitehead, “Nickel Boys” narra la poderosa amistad entre dos jóvenes afroamericanos que enfrentan juntos las angustiosas pruebas de la reforma escolar en Florida.

A Real Pain

Nominaciones: (2) Mejor actor secundario (Kieran Culkin); Mejor guion original

Dónde verla: Hulu, Disney+, Prime Video (alquiler) y Apple TV+ (alquiler)

Descripción: Unos primos con personalidades muy diferentes se reúnen para una gira por Polonia para honrar a su amada abuela, pero sus viejas tensiones resurgen en el contexto de su historia familiar.

Alien: Romulus

Nominación: Mejores efectos visuales

Dónde verla: Hulu

Descripción: Mientras hurgan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de colonos espaciales se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo.

A Different Man

Nominación: Mejor maquillaje y peluquería

Dónde verla: HBO Max

Descripción: Un aspirante a actor se somete a un procedimiento médico radical para transformar drásticamente su apariencia, pero su nuevo rostro de ensueño rápidamente se convierte en una pesadilla.

Elton John: Never Too Late

Nominación: Mejor canción (“Never Too Late”)

Dónde verla: Disney +

Descripción: Esta película muestra imágenes nunca vistas de los conciertos de la superestrella de la música, Elton John, durante los últimos 50 años, así como diarios escritos a mano, e imágenes actuales junto a su familia.

Inside Out 2

Nominación: Mejor película animada

Dónde verla: Disney +

Descripción: Esta secuela presenta al personaje de Riley entrando en la pubertad y experimentando emociones completamente nuevas y más complejas como resultado. Mientras Riley intenta adaptarse a su adolescencia, sus viejas emociones intentan adaptarse a la posibilidad de ser reemplazadas.

Kingdom of the Planet of the Apes

Nominación: Mejores efectos visuales

Dónde verla: Hulu

Descripción: Muchos años después del reinado de César, un joven simio emprende un viaje que lo llevará a cuestionar todo lo que le han enseñado sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de los monos y los humanos por igual.

Maria

Nominación: Mejor cinematografía

Dónde verla: Netflix

Descripción: Maria Callas, la mejor cantante de ópera en la historia, vive los últimos días de su vida en el París de la década de 1970, mientras se enfrenta a su identidad.

The Six Triple Eight

Nominación: Mejor canción original (“The Journey”)

Dónde verla: Netflix

Descripción: Durante la Segunda Guerra Mundial, 855 mujeres se unieron a la lucha para solucionar el retraso de tres años de correo no entregado. Frente a la discriminación y a un país devastado por la guerra, lograron clasificar a tiempo más de 17 millones de piezas de correo.

Sugarcane

Nominación: Mejor documental

Dónde verla: Hulu y Disney+

Descripción: Una investigación sobre abusos y niños desaparecidos en un internado indígena desata un ajuste de cuentas en la cercana Reserva de Caña de Azúcar.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Nominación: Mejor película animada

Dónde verla: Netflix