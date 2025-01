¿Quién es Karla Sofía Gascón, la actriz trans nominada al Oscar 2025?

El pasado jueves, la película hablada en español y rodada en Francia logró 13 nominaciones al Oscar, un récord para una obra no angloparlante. Y conocerá finalmente el veredicto del público de México, donde se estrena tras meses de enardecidas críticas.

Audiard fue blanco de una avalancha de críticas en Latinoamérica, acusado de falta de rigurosidad para tratar un tema sensible como los desaparecidos y la violencia. También de haber privilegiado la filmación en estudios de Francia y de sólo tener una actriz mexicana en su reparto. Además, fue apuntada por sus diálogos poco coloquiales, escritos y ejecutados por personas no hispanohablantes. Frente a los reproches por parte de la audiencia latinoamericana, el director francés pidió disculpas por cómo trata ciertos aspectos sensibles para la sociedad mexicana, como las desapariciones forzosas, aunque aseguró que no por ello cambiaría “Emilia Pérez”.