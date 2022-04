“Picando Alante”, la excelente película puertorriqueña que estrena este jueves en los cines de la isla, traslada el talento considerable del colectivo de artistas conocido como Teatro Breve a la pantalla grande. Con mucho humor e inteligencia, la producción retrata la cotidianidad del Puerto Rico contemporáneo trazando una cuerda floja entre una comedia de enredos y una denuncia social contundente.

El que esto se logre con una narrativa simple que se apoya por completo en las habilidades del elenco principal le da una magia especial a la película. Aquí las disfunciones familiares de los protagonistas no son una excusa para recurrir a clichés o caricaturas fáciles. Aún más impresionante que eso es como la dirección de Israel Lugo, que aquí hace su debut en la silla del director, empuja el humor negro del material al máximo sin perder la humanidad de los personajes centrales. Como consecuencia directa de este acierto, la crítica social de “Picando Alante” trasciende y se convierte en una experiencia emocional tangible para el espectador.

PUBLICIDAD

Cuando arranca la trama de la película, Marisol (Marisé Álvarez) quiere montar su propio dispensario de cannabis medicinal porque es un proyecto que promete prosperidad; uno que la joven universitaria no tiene los recursos para financiar. Y resulta que Marisol no es la única de su familia en una crisis económica soñando con una vida mejor. Wanda (Lourdes Quiñones), su hermana mayor, vive en una frustración constante de que todos sus trabajos no le dan para poder irse de casa de sus padres. Su hermano Roli (Mikephillipe Oliveros) batalla con una depresión mientras espera que le aprueben una probatoria para poder quitarse el grillete electrónico que lo tiene confinado a la casa y sus padres (Cristina Soler y René Monclova) viven con el miedo de no poder pagar la casa y que sea reposeída por el banco. Cuando esto pasa de ser una ansiedad constante a un suceso inevitable, Marisol convence a su familia para unir esfuerzos y entrar en el negocio del cannabis medicinal. Demás está decir que lo que comienza con buenas intenciones no impide que las cosas se compliquen e intensifiquen las crisis individuales de cada uno de los personajes.

Aunque los enredos y complicaciones de la trama de “Picando Alante” sean fáciles de predecir, el enfoque de la dirección en la humanidad de cada uno de los personajes principales resulta en un tono fascinante que eleva la calidad de la comedia. En muchas ocasiones, el guion empuja a sus protagonistas a situaciones extremas o absurdas pero el tono de la comedia es consistente. La colaboración entre el director y su elenco, que también incluye a Luis Gonzaga, Lucienne Hernández y Juan Pablo Díaz en roles secundarios claves, logra que la comedia trascienda. Aquí las risas se ganan con la honestidad emocional de las interpretaciones.

Y es precisamente esa cualidad la que permite un viraje radical en la última sección de la película que le da una profundidad dramática inesperada a esta historia. Los guionistas saben que el desenlace es un titular noticioso que hemos visto una y otra vez durante años recientes, pero el excelente trabajo del elenco logra que la conclusión no pueda ser minimizada y que se quede con el público mucho después de salir del cine.