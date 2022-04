En medio del juicio por difamación que enfrenta por estos días a Johnny Depp y Amber Heard, hay quienes han tomado partido por el actor, a la luz de los antecedentes que se han ido revelando durante las audiencias. Es así como se creó una petición en Change.org para que Amber Heard sea expulsada de “Aquaman 2″.

Se trata del personaje más conocido que la actriz ha interpretado en el cine, junto a Jason Momoa, y se sabe que repetirá el papel en la secuela, cuyo rodaje ya finalizó y el estreno está previsto para 2023.

La iniciativa para sacarla de la película ya superó los 2.2 millones de firmas, y ahora el objetivo es llegar a 3 millones.

La petición está dirigida a Courtney Simmons (SVP of Publicity & Communications for DC Warner Bros) y “Entretenimiento DC”, y se basa en los antecedentes que han surgido en el juicio, los que, supuestamente, apuntarían a que Heard cometió “abuso doméstico” contra su ex marido, mencionando, por ejemplo, el incidente en que el actor perdió parte de su dedo.

“Los hombres son víctimas de abuso doméstico, al igual que las mujeres. Esto debe ser reconocido y se deben tomar medidas para evitar que un abusador conocido sea celebrado dentro de la industria del entretenimiento”, argumenta la petición. También alude a que Johnny Depp haya tenido que bajarse de varios proyectos cinematográficos debido a las denuncias formuladas por Heard en su contra incluyendo la emblemática “Piratas del Caribe”.