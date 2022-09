Durante los últimos cinco años se han estrenado versiones nuevas de los clásicos animados de Disney que han justificado su existencia (”Mulan”, “Beauty and the Beast”) y otros que no (”The Lion King”, “Aladdin”).

De primera instancia resulta difícil determinar en cual de esos dos grupos pertenece la nueva versión de ”Pinocchio” que estrenó esta semana en Disney Plus. Lo primero que resulta sorprendente es que una propuesta dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks no haya tenido la oportunidad de exhibirse en cines, pero eso tiene que ver más con la estrategia de negocios del estudio y no con la calidad del filme.

Al igual que con mucho de sus filmes mas recientes (”Welcome to Marwen”, “The Walk”) el director de “Forest Gump” y “Back to the Future” parece estar más interesado en aprovechar todas las oportunidades para generar visuales espectaculares que en la simpleza de la narrativa. La trama en esencia es la misma que la versión animada que estrenó en 1940. De hecho resulta un poco chocante que la película insista en que Jimmy The Cricket (Joseph Gordon Levitt) siga siendo el narrador y que la producción arranque con un monólogo sobre el personaje teniendo una crisis sobre ese rol.

Lo único genuinamente nuevo en el guion de esta versión, que es acreditado a Zemeckis y a Chris Weitz, es el trasfondo emocional que lleva a Geppetto a desear que una de sus marionetas se convierta en un niño de verdad. Esto es acentuado por la maravillosa y efectiva actuación de Tom Hanks. Considerando que este es el actor que logró tener una catarsis emocional vía una amistad con una bola de voleibol en Castaway, no debería sorprender el que Hanks logre elevar el material con un rol tan simple y unidimensional.

Aún así, solo los que tienen un témpano de hielo donde va su corazón no se verán conmovidos por el clímax de la historia. Independientemente de la resonancia emocional que logre Hanks en este filme, la versión de Pinocchio de Zemeckis, está a la par con el trabajo del director en filmes como “A Christmas Carol” y “Beowulf”, filmes con propuestas cinematográficas espectaculares construidas alrededor de narrativas simples e imperfectas.