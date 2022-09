Libros, discos y piezas musicales han sido parte de los esfuerzos que ha hecho el Banco Popular para dejar plasmada la cultura, la historia y la música desde diferentes vertientes para el enriquecimiento del país.

Esta vez llega a la pantalla del cine con un gran proyecto, que, aunque se comenzó desde el 2019 -de cara a los 500 años de la fundación de San Juan- se llegó a paralizar su producción por la pandemia, pero que ya por fin verá la luz a partir del próximo 6 de octubre cuando se presente en algunas salas de cine de Puerto Rico.

Se trata del documental “San Juan, más allá de las murallas”, una pieza visual y artística que lleva al espectador a conocer a fondo la historia de San Juan desde la perspectiva y creatividad de la directora puertorriqueña Mariem Pérez Riera, quien describió su labor como una de mucho aprendizaje sobre lo que es la historia y la cultura, guiada de la mano de historiadores, sociólogos, periodistas y demás conocedores de la historia.

Parte de su misión en la pieza, cuyo guion estuvo a cargo de Jorge González y Kisha Tikina Burgos, era rescatar la memoria y exponer a los indígenas, criollos, mujeres, educadores y líderes, que fueron cambiando el curso de nuestra historia y de lo que es ser puertorriqueño.

Antes de hablar y sumergirse acerca del proceso de creación y lo arduo que implica hacerla este documental, Pérez Riera hizo alusión de esta pieza cinematográfica para referirse a ella como una película, para que de ese modo se le dé el valor que realmente amerita.

“Cada vez que uno dice documental se menosprecia ese trabajo, desafortunadamente. Es importante que entendamos que los documentales son películas también, pues conllevan el mismo esfuerzo, requieren del mismo trabajo de guion, luces, diseños, arte, vestuario… Representa mucho más trabajo”, dijo mientras recalca la importancia de recibir el respaldo de los espectadores esa primera semana que se expone en las salas de cine.

Más que todo, Pérez Riera señaló que lo que pretende lograr con esta pieza es que podamos apreciar nuestra historia y los lugares que habitamos, así como querer seguir indagando y curioseando más sobre esta.

“Merece que esta película sea vista por niños, jóvenes, adultos, toda la familia, y merece que nos provoque seguir aprendiendo de nuestra historia, que nos provoque apreciar el lugar que habitamos. Que cuando caminemos la próxima vez por el puente Dos Hermanos, nos fijemos en ese pedazo de muro que todavía queda de cientos de años atrás; que cuando nos bañemos en la playita del Condado nos demos cuenta de que ahí hubo una batalla; que cuando pasemos por el puente Martín Peña nos demos cuenta que ese es el primer puente que unió la isla con la isleta de San Juan”, puso como ejemplo la cineasta, quien estuvo a cargo de dirigir el documental “Rita Moreno Just a Girl who Decided to Go for It”.

La directora puertorriqueña Mariem Pérez Riera estuvo a cargo de la dirección del proyecto. (Suministrada)

En el filme, la historia capitalina se muestra desde los comienzos bajo el mando de Juan Ponce de León y la mudanza de Caparra a la isleta de San de Juan, en la que el actor puertorriqueño Ismael Cruz Córdova hace función de narrador, para perfectamente ir hilvanando sus intervenciones con un diálogo que se da entre historiadores y sociólogos, para darle mayor fuerza a los diversos relatos que a la vez se van mostrando.

Durante hora y media de duración se tocan algunos puntos que fueron neurálgicos, que con mucha probabilidad llegue a tocar la fibra del espectador, para crear un vaivén de emociones cuando se hace un repaso de lo que es ser puertorriqueño.

El documental, cuya banda sonora recayó bajo la dirección de Luis Amed Irizarry y Omar Silva de Pasillo Sonoro, fue filmado en varios puntos como la Casa Blanca en el Viejo San Juan, el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Estudios Avanzados y el Río Grande de Loíza, entre otros lugares, que se fueron utilizados para recrear estampas.

De acuerdo con la directora, el uso de recreaciones digitales y pietaje de archivo fueron pieza clave para jugar con el tiempo pasado y presente, incluyendo el valor añadido por los componentes musicales y de vestuario en el talento actoral, compuesto por Israel Lugo, Katira María, Mariangelie Pérez, Joaquín Jarque, Miguel Difoot, Cecilia Arguelles, Naomi Bonafoux y Jessica María, entre otros.

Por su parte, el presidente de la casa productora Cinetrix, Euskady Burgos destacó lo importante de esta pieza que se une a muchos esfuerzos de sucesos históricos.

“Estamos orgullosos de que esta pieza tiene recursos extraordinarios de talento de puertorriqueños de primer orden, que se combina con lo que necesitan del exterior, en todas las facetas, con las mejores animaciones, las mejores ilustraciones, vestuario, música, carpinteros, historiadores y asesores. Fueron muchos detalles de manos expertas, gente que trabajó”, manifestó Burgos, quien también fungió como productor junto a Maru Hernández.

Parte de una escena del documental "San Juan, más allá de las murallas". (Suministrada)

Mientras aseguran que este trabajo tiene una gran responsabilidad histórica, sirve como material educativo, por lo que se vislumbra que en algún momento llegue al sistema público educativo, incluyendo a universidades locales y de la diáspora. De igual modo, Pérez Riera no descarta aunar esfuerzos para que “San Juan, más allá de las murallas” sea llevado a festivales de cine y se siga difundiendo nuestra historia.

Es una pieza que concluye con un final que se presta para una reflexión de la actualidad y de futuro, de lo que está ocurriendo con los diversos espacios que habitamos, incluyendo los históricos, que da pie para toda una serie.