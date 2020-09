De todos los estrenos recientes en Disney Plus “The Secret Society of Second Born Royal” es el primero que registra como una producción olvidada de The Disney Channel que ahora es presentada como una oferta “Premium” de la plataforma digital.

El entretenimiento del filme es sólido pero su presupuesto claramente limitado. Aún más importante que eso, es un guión que carga con el trabajo de más de tres escritores y el resultado sigue siendo más insípido y genérico que el título de la película.

Resulta difícil no imaginarse un productor ejecutivo ordenando que esta producción sea una mezcla de “The Princess Diaries” con “X-Men First Class”. Lo otro que también es parte de la fórmula de Disney más reciente es justificar el uso de personajes femeninos que sean princesas y justificarlo con una versión y sensibilidad más moderna.

Sam (Peyton Elizabeth Lee) es una princesa que no tiene que preocuparse en algún día heredar el trono. Esa responsabilidad le toca a su hermana mayor. Sin embargo, la protagonista sueña con no estar atada a ninguna responsabilidad de la monarquía. Todo eso cambia cuando lo que aparentaba ser un campamento de verano obligatorio resulta ser un programa de entrenamiento para desatar poderes especiales de adolescentes que están segundos en línea para el trono.

A pesar de que la directora Anna Mastro hace todo lo posible por darle cohesión visual y dramática a la producción, eso no impide que la película llegue en piloto automático a sus secuencias de acción y a su clímax de las formas más predecibles posibles.

Cabe la posibilidad que los más jóvenes del público no tengan objeción con el entretenimiento banal de esta producción pero resulta aún menos probables que el estudio logre que esta sea la primera oferta de una franquicia.