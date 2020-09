Por la pasada semana, el nombre de Roberto Clemente ha estado en boca de todos debido a la celebración el 9 de septiembre de su día en las Grandes Ligas. Eso llevó a que todos los integrantes del equipo de los Pirates de Pittsburgh, donde el carolinense militó por 18 temporadas, utilizaran el número 21 en su honor, al igual que un sinnúmero de peloteros puertorriqueños y de otros países.

La importancia que tiene Clemente es indiscutible, tanto en la cultura local, como en aquellos países de América Latina donde se juega béisbol y en Estados Unidos, donde hizo su carrera profesional. Es por eso que vale la pena preguntarse ¿por qué a estas alturas, todavía Hollywood no ha llevado la historia del astro boricua a la pantalla grande?

Contrato firmado

Hace cerca de tres años, la familia Clemente firmó un contrato con la casa productora Legendary Pictures, que ha tenido a su cargo películas como “Jurassic World”, “The Hangover”, “Inception”, “BlacKkKlansman” y “42”, entre muchas otras, para llevar a la pantalla grande la historia del pelotero boricua. Simultáneo a eso, la empresa anunció la contratación de Ezra Edelman (“OJ: Made in America”), como director, y a Rowan Ricardo Phillips como guionista. Sin embargo, muchos meses después, todavía no han pasado de primera base, es decir, todavía no han aprobado el guion.

“Nosotros firmamos un contrato con Legendary Pictures, para llevar la historia de mi padre al cine, pero todavía estamos esperando ver un libreto”, indicó Luis Roberto Clemente, hijo del astro de los Piratas de Pittsburgh. “En un momento dado, les entregaron un libreto, pero la casa productora ni siquiera nos lo envió, porque entendían que no lo iban a aprobar. Hemos estado constantemente preguntando en qué estatus está, y ya les dijimos que si no iban a hacer nada, que canceláramos el contrato, porque tenemos muchas propuestas para hacer la película”, abundó Clemente. De hecho, en el pasado, la familia había firmado un acuerdo con Disney para hacer la película, pero nunca se completó.

El puertorriqueño Roberto Clemente brilló tanto fuera, como dentro de los terrenos de juego.

Según explicó el hijo de Clemente, como parte del acuerdo, la familia del pelotero tiene que aprobar ese libreto final y un detalle que acordaron desde un principio fue que no le añadieran elementos de ficción con el único motivo de darle un “toque mágico” a la trama. “Desde siempre, les hemos dejado claro que queremos llevar la historia de quién fue mi padre como persona, y cómo usó el deporte meramente como un vehículo para llevar su mensaje”, comentó Luis Roberto, el segundo hijo de Clemente y su esposa Vera. “Él fue un activista, luchó en contra del racismo y siempre quiso representar a la clase trabajadora, a la gente pobre y a aquellos que no tenían voz, no solamente latinos. En la vida de mi padre, hay muchas cosas de las que se pueden hablar y que casi nadie conoce”, destacó.

Para Luis Roberto es clave que la historia del eterno número 21 que se presente en la pantalla grande sea lo más fiel posible a la realidad, debido a que la misma servirá como vehículo para llevar un mensaje de superación y de ejemplo para las próximas generaciones. “Desde hace mucho tiempo, la historia de mi padre se enseña en las escuelas, pero entiendo que, cuando ves una película, se te queda grabada esa historia en la cabeza para siempre”, indicó Clemente, quien tiene a cargo una serie de proyectos que buscan perpetuar el nombre de su padre. “Queremos que esta película sea una pieza para las siguientes generaciones que han leído y se han impactado, para que puedan tener ese recurso, para verla e inspirarse cuando quieran. Es un proyecto de ultra importancia para la familia, razón por la cual se tiene que hacer correctamente”, insistió.

Entre los hechos que le gustaría a la familia Clemente que quedaran constatados en la película está la participación del integrante del Salon de la Fama del béisbol en Cooperstown en el movimiento de igualdad y de erradicación del racismo en Estados Unidos.

De hecho, tal y como afirma su hijo, Clemente tuvo una relación estrecha con Martin Luther King Jr., a quien invitó y compartió todo un día en la finca del pelotero en Carolina.

“Lo que se está viendo hoy día y que está ocurriendo con los atletas profesionales en Estados Unidos, que están tomando acción en el movimiento Black Lives Matter, y que han preferido no jugar para llevar un mensaje, eso lo hizo mi papá en el 1968 luego que asesinaron a Luther King”, detalló Luis Roberto. “Él causó que la temporada se retrasara dos días, luego que habló con el resto de los jugadores negros del equipo y los convenció para rendirle respeto a Matin Luther King. Ellos eran muy amigos y compartían ideas de cómo realmente se tenía que adelantar el movimiento social, para erradicar el racismo y todo lo demás. Las cosas que se están viendo hoy, ya él las había comenzado”, dijo.

Por otro lado, Clemente tiene claro que la manera en que se debe presentar la historia del célebre guardabosque tiene que ser lo más cruda y real posible, dejando atrás cualquier tipo de intento por suavizar todo lo que ocurrió en la vida del pelotero mientras vivió en Estados Unidos. “Roberto Clemente fue un puertorriqueño, negro, que no era bilingüe, que tuvo que pasar y soportar muchas experiencias que no fueron muy positivas. Y eso es lo que queremos que aparezca en la pantalla. Tiene que ser algo contundente que sirva de ejemplo de superación y, al mismo tiempo, presente cómo él pudo seguir hacia adelante sin tener resentimientos ni estar molesto por lo que le pasó”, reiteró.

Caracterizar a Clemente

Una de las personas que mas investigación ha llevado a cabo sobre Roberto Clemente es el actor Modesto Lacén, quien ha caracterizado al deportista en dos ocasiones, una, para la obra de teatro “DC-7, The Roberto Clemente Story”, escrita por Luis Caballero y producida por Manuel Morán, y, otra, en el cortometraje “3,000 The Short Film” dirigido y producido por Skip Font.

Modesto Lacén, a la izquierda, protagonizó el cortometraje "3,000", dirigido y creado por el puertorriqueño Skip Font, a la derecha.

“Clemente es de esos personajes que me exigió todo físicamente. Rebajé para estar en el peso de Clemente, tomé clase de béisbol, para dominar el lenguaje corporal y las particularidades físicas que tenía Clemente a la hora de batear, de correr y fildear”, añadió Lacén. “Es un personaje que me tocó muy profundamente y con quien tengo una conexión bien grande, por lo que me satisface mucho haberlo hecho en esas dos ocasiones y me encantaría, por supuesto, caracterizarlo en un largometraje con todas las de la ley, porque es una historia que merece ser contada y merece más exposición”.

Debido al momento histórico que vive la sociedad actualmente con el tema racial, Lacén considera que sería ideal contar la historia de Clemente actualmente para que sirva de inspiración y ejemplo. “Actualmente, donde hay una discusión multisectorial sobre el tema de la raza, donde cada vez más grupos que antes eran minoritarios están alzando la voz, es el momento preciso para hablar de una persona como Clemente. Si se hizo la película ’42′, con el actor Chadwick Boseman, y fue exitosa, por qué no hacer ’21′ de Roberto Clemente”, reclamó.

El actor considera que una película sobre el considerado como el mejor pelotero puertorriqueño de todos los tiempos, generaría gran atención del público en todas partes del mundo. “El interés en el público está. En el momento que hice la obra de Clemente en 2013, en Estados Unidos y Puerto Rico, las salas de los teatros se llenaron todas las noches, y todo aquel que ha visto el cortometraje, siempre me pregunta cuándo viene la película”, añadió el actor que protagonizó la serie “Celia”. “Uno subestima y piensa que todo el mundo sabe quién fue. Pero hay un público que no sabe nada, por lo que una película que lo retrate en su complejidad y siendo específico con lo que era, creo sería un gran acierto”, opinó.

“3,000”

Entre los más de 70 documentos fílmicos que se han producido desde que murió Clemente, hay varios que sobresalen por la calidad y por el tiempo que se les dedicó para producirlos. Uno de los más recientes es el cortometraje “3,000”, creado por Skip Font. Esta historia presenta dos eventos muy importantes en la vida de Clemente: cuando le indican en Puerto Rico que va a jugar con los Piratas de Pittsburgh y cuando da su hit 3,000.

Cartel de promoción de la película "3,000", de Skip Font.

“Por lo que he experimentado desde que mostramos por primera vez este cortometraje es que el público se siente muy orgulloso por la hazaña y están deseosos por conocer más de Clemente”, mencionó Font, quien estuvo varios años investigando para crear la pieza. “Es por eso que entiendo que una película sobre Roberto Clemente debería ser hecha 100% en Puerto Rico. Yo de mi parte estaría listo para hacerla ahora mismo. Pero entiendo que, independientemente de dónde se haga y por quién, lo más importante es que se trate con el amor y el respeto que se merece esta historia y que no traten de americanizarla. Clemente siempre fue una persona que cargó con orgullo ser puertorriqueño y eso hay que respetarlo y honrarlo”, destacó.

De hecho, aquellos que quieran ver el cortometraje tendrán la oportunidad de hacerlo cuando el reloj marque las 12:00 a.m. del 30 de septiembre en la plataforma YouTube. “Ese día se celebra el 48 aniversario del hit 3,000 de Clemente, por lo que, como celebración y homenaje, voy a subir ‘3,000’ a YouTube por 24 horas. Lo hago para que todo el mundo celebre la hazaña y la disfrute nuevamente”, adelantó.