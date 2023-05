Luego de representar a Puerto Rico como el primer cineasta y actor puertorriqueño finalista en el Pabellón Americano de Cannes y de lograr su tercera consideración a los premios Oscar a través de las exhibiciones de sus cortometrajes multilaureados “ONE” (2020), “2HOOM” (2021) y “Princëney” (2023) desde el “Academy Screening Room” (ASR) de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), Ariel Orama López, también conocido como AG ORLOZ, repite la hazaña en el sur de Francia al exhibir su nuevo proyecto en “Animation in Cannes”.

El cortometraje de animación se presentará en el Palais des Festivals, en la 76ta edición del Festival de Cannes (16 al 27 de mayo) el 22 de mayo de 2023. A seis meses del génesis del proyecto, su nueva propuesta cinematográfica ya cuenta con premios internacionales; entre ellos, “Mejor cortometraje animado”, “Premio Golden al mejor cortometraje animado”, “Premio Silver al mejor cortometraje LGBTTQ”, “Mejor cortometraje LGBTTQ”, “Mejor cortometraje original”, “Mejor composición ‘Guaitiao’”, entre otros galardones.

“Princëney” ya ha sido selección oficial en festivales internacionales de Italia, Grecia, Suiza, España, Nueva York, Croacia, California, Francia e India, en menos de un año.

El puertorriqueño Ariel Orama López presentará su cortometraje "Princeney" en el Festival de Cannes. (Suministrada)

Cabe señalar que, en entrevistas, AG ORLOZ ha propulsado el valor de Puerto Rico como un paraíso o “locus amoenus” para futuras proyecciones nacionales e internacionales, siendo típicamente el único puertorriqueño en la lista de premiados en todas sus participaciones de festivales del ámbito internacional, desde el 2010 hasta el presente. Recientemente, el también académico y actor notable de New York Film Academy (Los Ángeles) recibió la primera medalla del Senado de Puerto Rico que honra la labor de cineastas destacados y, apenas hace unos días, fue anunciado en Conferencia de Prensa como “Embajador” de la Parada Puertorriqueña, en Nueva York por sus logros como “galardonado cineasta, actor y psicólogo clínico”.

Muestras en varios lugares

Su nuevo proyecto se presentó recientemente en las salas del “Cinema Village” de Nueva York y regresará a la ciudad para el “Latino Film Market”, a celebrarse en junio. Con todo ello, ya AG ORLOZ se encamina a la obtención de 200 laureles y ha obtenido más de 60 premios internacionales, siendo cineasta emergente desde el 2009 y actor desde el 2001. A ello se le suma la inclusión del nombre de Puerto Rico en el “Academy Screening Room” de la Academia, en tres ocasiones sucesivas, sus varias proyecciones en salas de North Hollywood y Santa Mónica, California, la selección oficial de ONE (sobre el Huracán María) en todos los continentes habitados y, ahora, su presencia consecutiva en la ciudad de Cannes, por lo cual, ya ha establecido un precedente como cineasta joven de este siglo.

Precisamente, la presentación de “Princëney” en Cannes 2023 coincide con su graduación de maestría en Gerencia Política y Gobernanza Estratégica, en George Washington University, además de su nominación al Premio de Excelencia, Rev. Doc. Martin Luther King, Jr, uno de los galardones “más prestigiosos de GWU” para aquellos estudiantes destacados “que ejemplifican los valores encarnados en el legado del Dr. King. La erudición, el servicio, el liderazgo de servicio, la paz, la no violencia, la justicia social, la inclusión, la integridad y el crecimiento espiritual basados en una sólida base ética son los principios que exhiben con mayor frecuencia los candidatos exitosos”.

Su legado social, a través del séptimo arte, parte de una visión humanitaria, inclusiva y democrática. “Establecí como Norte defender los valores de equidad, diversidad y justicia social inherentes a nuestra democracia. Posicionar a nuestra Isla, su legado de identidad y su espíritu democrático desde su relación inextricable con los Estados Unidos y a la vez inspirado en su visibilidad como nación, con una cultura de gran riqueza y bien definida, en el extranjero, ha sido un reto continuo: acepté este desafío, desde el corazón”, indicó Orama López. “Todo ello, particularmente en contextos foráneos que conocen muy poco sobre nuestro cine o sobre nuestro legado cultural (como me sucedió en Croacia) o en espacios como la Academia que todavía les cuesta contemplarnos como una categoría distinta al cine norteamericano, en los Oscars: he lo grado mi cometido, con creces. En mis proyectos de arte, siempre me inspiraré en las causas perdidas y en las palabras de Rigoberta Menchú (Premio Nobel de la Paz, 1992) sobre democracia equivalente a paz: “La paz no puede existir sin justicia, la justicia no puede existir sin equidad, equidad no puede existir sin desarrollo, el desarrollo no puede existir sin democracia y la democracia no puede existir sin el respeto a la identidad y dignidad de las culturas y los pueblos”.