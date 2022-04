Las puertas del Centro de Convenciones de Puerto Rico abrieron hoy, a las 12:00 p.m. para recibir a los aficionados del cine, los videojuegos, cómics, de las series de televisión y de la animación japonesa en el primer día del Puerto Rico Comic Con (PRCC) 2022, que este año celebra su 20 aniversario.

Las extensas filas de asistentes bordeaban los estacionamientos de ambos lados del lugar donde cientos de personas se dieron cita al evento de cultura “pop” que reúne a fans de diferentes edades. El evento de entretenimiento regresó con fuerza luego de una pausa de dos años sin celebrarse por la pandemia de COVID-19.

La fila para entrar se movió con agilidad y, además del registro del boleto, los asistentes debían mostrar el Vacu ID o la tarjeta de vacunación.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir piezas únicas, coleccionables, cómics, figuras de acción, ropa, imágenes de famosos y de cientos de personajes internacionales.

El evento continúa mañana sábado y el domingo a partir de las 9:00 a.m.

Quienes aman disfrazarse se veían emocionados de estar en un mismo lugar con personas que disfrutan la fantasía y se viven el mundo de la ficción a la saciedad. Desde el exterior hasta el interior del primer piso del Centro de Convenciones se observaba en cada rincón a superhéroes, personajes de animación, del cine y de videojuegos.

Aficionados al disfraz

”No es mi primera vez aquí, creo que es la quinta vez que vengo. Es la primera vez disfrazada y era algo que quería hacer y mi pareja me motivó a hacerlo. Hace tiempo no se hacía por la pandemia y sentí que era algo que me podía disfrutar. Este evento muy bueno porque es un lugar de gente que tiene cosas en común, nos podemos reunir y compartir con ellos. Usualmente este tipo de evento no se ve abiertamente y los jóvenes que vienen aquí conocen a otras personas con gustos similares y se hacen comunidades. Nos hacemos amigos”, sostuvo Coral Roig, quien estaba disfrazada de “Raven” y su novio José Guzmán, lucía como uno de los personajes de la saga de Harry Potter.

Para el joven Luis Arnaldo Villafañe, esta edición de Comic Con fue su séptima. Aseguró que pocos eventos en la isla fomentan y desarrollan entretenimiento sano, divertido y creativo para todos los miembros de una familia. “Hay que fomentar los buenos valores. En este evento la juventud pueda ser libre y es una actividad positiva”, afirmó Villafañe.

Este año, el joven se disfrazó de los personajes de “Robotnik” y de “Sonic”, porque le encanta la todo lo relacionado a uno de los videojuegos más longevos y famosos que también ha llegado a la pantalla grande.

”Me entusiasma disfrazarme, ver a otros disfrazados. Esto nos apasiona. Ver a la gente y a los niños que se emocional al verte disfrazado, realmente es el pago y la recompensa que uno tiene. Hay personas que vienen por curiosidad, para ver a los artistas y celebridades o para ver a los nos disfrazamos que simplemente venimos a pasar un buen rato en tranquilidad”, explicó Villafañe.

De otra parte, los actores Jaeden Martell y Mark Sheppard, así como el cineasta Kevin Smith, son algunos de los artistas que se presentan este fin de semana como invitados en la actividad que continúa hoy y mañana, a partir de las 9:00 a.m., en Miramar.

Durante el recorrido del El Nuevo Día por los cientos de exhibidores, los actores se preparaban para su participación.Los gamers se ubicaron en los exhibidores de juegos, mientras los amantes de la animación japonesa buscaban con prontitud la mejor mercancía en los establecimientos que promueven la cultura de Japón. De hecho, los establecimientos más llenos eran los que promocionaban objetos, ropa, mercancía de animación y artistas japoneses.

Una de las que visitó uno de los exhibidores con mercancía de los personajes de animé fue Nayda Reyes y su hija Ayanamí Díaz. Reyes complació a su hija en el evento al que asistieron por primera, vez ya que la niña es fanática de la animación japonesa.Los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir piezas únicas, coleccionables, cómics, figuras de acción, ropa, imágenes de famosos y de cientos de personajes internacionales.

Otros asistentes disfrutaron de los exhibidores de baile, arte en vivo y comida, entre múltiples actividades.