En la historia de las 96 veces que se ha hecho entrega del Oscar, el galardón laureado como el más importante en la industria del cine en Hollywood, es rara la vez que una película logra triunfar de forma unánime en todas las categorías principales. La última vez que esto sucedió fue en 1991, cuando “Silence of the Lambs” ganó cinco en las categorías de Mejor Película, Actor (Anthony Hopkins) Actriz, (Jodie Foster), Mejor Guion Adaptado (Ted Tally) y Mejor Dirección (Jonathan Demme). Previo a esto solo hubo dos filmes que lograron lo mismo. “One Flew Over The Cuckoo’s Nest” en 1976 y en 1934 “It Happened One Night”.