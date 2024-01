Después de varias controversias, un año sin tener una ceremonia de entrega, una reestructuración de su modelo de negocio y un cambio de canal, hoy regresa la entrega de los Golden Globes.

Esta será la primera vez que la ceremonia será trasmitida por CBS, luego de un largo contrato exclusivo con NBC, y el primer año donde los miembros nuevos que entraron para aliviar los cuestionamientos de la diversidad cultural de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) tendrán la oportunidad de impactar la premiación.

Para los miembros de esta organización de periodistas que trabajan para medios internacionales, la ceremonia funciona como un borrón y cuenta nueva. Lo que queda por ver es lo que nunca se ha podido calibrar con estos premios: ¿Cómo exactamente los ganadores de los Globos afectan la votación para las nominaciones a los Oscar?

Aunque el panorama en la industria del entretenimiento sea muy diferente a lo que era antes de la pandemia, la tradición de hacer predicciones continúa. Aquí están las mías de las categorías principales para cine:

Logro cinematográfico y de taquilla

Esta categoría es nueva y los criterios de cómo la diferencian de la de Mejor Película son un misterio; fuera de lo obvio, que todas las producciones reconocidas tuvieron éxito en las ventas de taquilla. Aun así, el premio parece existir para que los miembros puedan tener una oportunidad de darle un premio “importante” a Barbie.

Nominadas: “Barbie”, “Guardians of the Galaxy Vol 3″, “John Wick 4″, “Mission Impossible Dead Reckoning Pt 1″, “Oppenheimer”, “Spiderman Across the Spiderverse”, “Taylor Swift The Eras Tour”, “The Super Mario Bros Movie”

Ganará: Con mil millones de razones a su favor y un impacto real en la cultura popular, este premio será para “Barbie”.

Se lo merece: De todos los filmes reconocidos, “Barbie” es el que verdaderamente cumple con los dos requisitos de la categoría.

Posible sorpresa: Los miembros de la HFPA podrían tomar esto como una oportunidad para reconocer cómo Taylor Swift cambió por completo el modelo de distribución y recaudación de un éxito de taquilla.

Mejor Película Drama

Nominadas: “Anatomy of a Fall”, “Killers of The Flower Moon”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Past Lives”, “The Zone of Interest”

Ganará: De prevalecer los gustos de los que han sido miembros de esta asociación por décadas, el triunfo debe ser para “Oppenheimer”.

Se lo merece: El drama más ambicioso y de mayor innovación artística en esta categoría es “Maestro”.

Posible sorpresa: Los votantes nuevos logran que la emoción íntima y contundente de “Past Lives” sea reconocida.

Mejor Película Comedia o Musical

Nominadas: “Air”, “American Fiction”, “Barbie”, “The Holdovers”, “May December”, “Poor Things”

Ganará- Si se va a romper con las tradiciones de este premio, el ganador de esta categoría será “American Fiction”.

Se lo merece: No importa la categoría, el ingenio de “Barbie” debe ser celebrado.

Posible sorpresa: La asociación opta por la propuesta más convencional de esta categoría seleccionando a “Air”.

Mejor Dirección

Nominadas: “Maestro”, “Past Lives”, “Oppenheimer”, “Barbie”, “Killers of the Flower Moon”, “Poor Things”

Ganará- Después de años de recriminaciones de no reconocer a mujeres en esta categoría, el triunfo de Celine Song en esta categoría resulta inminente.

Se lo merece: Greta Gerwig por el fabuloso caballo de Troya que es Barbie

Posible sorpresa- Christopher Nolan inicia su jornada a los Oscar con un triunfo aquí por “Oppenheimer”.

Mejor Actor Drama

Ganará: Cillian Murphy subirá a la tarima por su desempeño extraordinario en “Oppenheimer”.

Se lo merece: Cillian Murphy

Posible sorpresa: Bradley Cooper y Murphy dividen los votos abriendo el paso para una victoria de Colman Domingo en “Rustin”.

Mejor Actriz Drama

Ganará: El talento inmensurable de Greta Lee será reconocido por su interpretación en “Past Lives”.

Se lo merece: El trabajo de Lily Gladstone en “Killers of the Flower Moon” debería ser reconocido, el problema es que su rol en esencia es uno secundario.

Posible sorpresa- Gladstone y Lee dividen los votos y la que acepta el premio es Carey Mulligan por su complicada y emotiva actuación en “Maestro”.

Mejor Actor Secundario

Ganará: De dominar “Oppenheimer” en el resto de las categorías, el triunfo de Robert Downey Jr. en esta podría estar garantizado.

Se lo merece: El ingenio cómico de Ryan Gosling en “Barbie”.

Posible sorpresa- Charles Melton podría ser el único triunfo de “May December” en esta entrega de premios.

Mejor Actriz Secundaria

Ganará: Danielle Brooks por el mejor rol de la nueva versión de “The Color Purple”.

Se lo merece: La elegancia y la sutileza de Da’Vine Joy Randolph en “The Holdovers”.

Posible sorpresa- Brooks y Joy dividen los votos y Emily Blunt se une a la lista de triunfos de la noche para “Oppenheimer”.

Mejor Actriz Comedia o Musical

Ganará: Los riesgos y la destreza indiscutible de Emma Stone en “Poor Things” harán que gane este premio.

Se lo merece: El que Margot Robbie parezca que “no está haciendo nada” en “Barbie” es una de las muchas razones por las cuales su actuación debe ser reconocida.

Posible sorpresa: La especulación de esta categoría para los Oscar se intensificaría con un triunfo de Fantasia Barrino en “The Color Purple”.

Mejor Actor Comedia o Musical

Ganará: Jeffrey Wright por sostener la farsa y la inteligencia de “American Fiction” de principio a fin.

Se lo merece: Paula Giamatti por su emotiva y compleja interpretación en “The Holdovers”.

Posible sorpresa- La sorpresa más grande en esta categoría sería un triunfo de “Wonka” con Timothee Chalamet aceptando el premio.