La entrega de premios Golden Globes regresó anoche a la pantalla chica en medio de premios, una alfombra llena de celebridades y el deseo de revivir el glamour y la fiesta previa a la pandemia de COVID-19.

A continuación algunos de los momentos memorables de la edición 80 de ceremonia de los Golden Globes desde el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

1. El monólogo de Jerrod Carmichael, presentador de la ceremonia fue elogiado al enfocarse en las críticas que ha recibido la organización a lo largo de los últimos años a causa de la falta de diversidad en premios, nominados y miembros de la asociación.

El presentador Jerrod Carmichael durante su monólogo. (Rich Polk/NBC via AP) (NBC )

El comediante aseguró que había sido elegido para demostrar que no había discriminación en el seno de la asociación. En su discurso habló sobre los cambios que ha tenido que hacer la organización de los Golden Globes para cumplir con las expectativas en este sentido. Igual este año recibieron críticas nuevamente por la ausencia de mujeres directoras entre los nominados. Carmichael incluyó ese tema en diversos momentos de la noche. El comediante fue muy ameno durante toda la velada.

2. Eddie Murphy recibió el galardón a su trayectoria de manos de Jamie Lee Curtis. “Te he visto cómo has ido avanzando, creciendo como padre, amigo, marido” dijo la actriz antes de entregarle el premio.

Eddie Murphy en la ceremonia de Golden Globe Awards. (Rich Polk/NBC via AP) (NBC )

El comediante detalló las tres cosas fundamentales para alcanzar la prosperidad y la paz mental, dentro del universo cinematográfico.

“He estado haciendo esto durante mucho tiempo para poder pararme aquí y seguir dando las gracias hasta que toquen el piano”, dijo Murphy. “Pero lo terminaré y les diré algo a todos los soñadores y artistas emergentes que están en la sala esta noche. Quiero hacerles saber que hay un plan definitivo que pueden seguir para lograr el éxito”. , prosperidad y tranquilidad. Pague sus impuestos, ocúpese de sus asuntos y mantenga el nombre de la esposa de Will Smith fuera de su (improperio) boca”.

3. El actor Ke Huy Quan, al ganar el primer premio de la noche Mejor actor de reparto por su gran papel de regreso en “Everything Everywhere All At Once”, llenó los corazones de gritos a Steven Spielberg por darle su primera oportunidad. Las cámaras estaban listas para mostrar al director, quien aplaudió al niño que dirigió hace tanto tiempo en “Indiana Jones and the Temple of Doom”.

El actor Ke Huy Quan fue uno de los ganadores de la ceremonia. (Rich Polk/NBC via AP) (NBC )

“Me educaron para no olvidar a quien me dio mi primera oportunidad, así que me ha encantado ver a Steven Spielberg (...) Me sentía muy afortunado cuando empecé mi carrera y cuando crecí, y no hubo más papeles, pensé que había sido cuestión de suerte (...) Me he pasado muchos años pensando que lo que había hecho de niño era lo mejor que iba a hacer. Treinta años después dos personas me dieron la oportunidad de volver a intentarlo. Todo lo que me he ocurrido desde entonces ha sido increíble” dijo muy emocionado.

4. Michaela Jaé Rodríguez hizo historia el año pasado como la primera actriz transgénero en ganar un Golden Globes cuando fue nombrada mejor actriz en un drama televisivo en el 2022. El actor de Newark ganó un Golden Globe por interpretar a Blanca Rodríguez-Evangelista en la innovadora serie de FX “Pose”, co-creada por Ryan Murphy.

Murphy subió al escenario en los Globos de Oro 2023 el martes para aceptar el Premio Carol Burnett por sus logros en la televisión y comenzó pidiéndole a la audiencia que reconociera a Rodríguez con una ovación porque la ceremonia de premios no fue televisada en el 2022.

5. Jeremy Allen White, quien saltó a la fama con “The Bear”, se estremeció cuando mencionó a su amado y difunto manager Chris Huvane, y continuó diciendo “gracias” mientras salía del escenario aturdido. J

6. Mientras que el discurso de Jennifer Coolidge por su premio a la Mejor actriz secundaria por “The White Lotus” fue de los más divertidos de la noche. No fue la única que reflexionó sobre su carrera y su vida en el escenario. Incluso Steven Spielberg, normalmente estoico, se le llenaron los ojos de lágrimas durante su propio turno en el podio.

La actriz lo primero que hizo fue dejar el galardón en el suelo. “Esto significa mucho. Lo puedo dejar en el suelo ¿no? Como no voy al gimnasio…”. Continuó luego bromeando sobre sus papeles en el cine, en títulos que acumulaban secuela tras secuela.

Jennifer Coolidge acepta su premio a mejor actriz en una serie limitada. (NBC )

7. La cantante Rihanna llamó la atención en la velada. La artista compartió la noche con estrellas como Angela Bassett y fue objeto de una de las bromas de la ceremonia al mencionar que no tuviera prisa por el lanzamiento de su próximo disco.